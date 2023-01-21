推荐阖家观赏的11部温馨韩剧！《我是遗物整理师、山茶花开时》必看《如蝶翩翩、耀眼》跟著哭爆 宋仲基新片《路奇莞》女主敲定《魔幻之音》崔成恩，有望与《财阀家的小儿子》「二伯」赵汉哲三度合作 快忘了《黑暗荣耀》里憔悴的她吧～这才是宋慧乔正确打开方式！

电影《路奇莞》改编自长篇小说《遇见路奇莞》，讲述脱北者路奇莞为获得难民身份而来到比利时，努力在此扎根的过程中与恶缘「玛丽」陷入爱情的故事。 预计上半年就要出国开拍啦！

据JTBC报道，女主角「玛丽」已最终确定由崔成恩饰演。 制作公司希望寻找新面孔担任女主角，早早就开始招募新人女演员试镜，最后敲定崔成恩。崔成恩因在JTBC剧集《怪物》里的出色表现被封为「怪物新人」，之后搭档池昌旭主演《魔幻之音》，和朱智勋、朴诚雄合作的电影《Gentleman》也已在近日上映。





根据试镜公告，玛丽是20代韩裔女子，从小移民来到比利时，曾经是国家代表射击运动员，因无法走出母亲去世的打击而陷入痛苦。 玛丽是一个对未来不抱希望、即使明天死掉也无所谓的女子，与她相遇的却是一个无论如何都想活下去的男人。



而宋仲基担任主演的消息早在2017年就传出，当时所属社否认称只是开过一次会而已，5年过后终於成为现实。



此外，赵汉哲所属社也表示极有可能加盟该片。 赵汉哲已经和宋仲基连续合作过两部剧《黑道律师文森佐》和《财阀家的小儿子》，上次演勾心斗角的叔侄，不知这次会以什么身份相见呢？ 此外，赵汉哲和崔成恩也曾在《魔幻之音》饰演父女，再次相逢让人十分期待。



《路奇莞》目前已完成大部份选角等准备工作，预计上半年就会开拍，且有出国取景的计划。

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