8組新生代女團的「出道曲」&「最新曲」中，哪一團風格你最愛？！從ITZY、aespa到IVE、NewJeans 《Sweet Home 2》上線在即李施昤卻頻繁引爭議！雪天背孩子爬雪山，被罵：別拿孩子當工具

女演員李施昤的一個舉動遭到全韓網狂噴。

前不久李施昤更新了自己的IG，並公開了一張背著5歲的兒子站在雪山上的照片，當時李施昤表示：「和你一起來了漢拿山！（你）比我想像中重得多，差點死了，但卻意義非凡，感恩、幸福。 因為體重接近20kg的你，我今天至少矮了1cm，雖然臉色發白，但依舊感謝你今天陪我一起來。 」 漢拿山地勢陡峭，即使一個人上山都很吃力，李施昤竟然背著將近20kg的孩子爬山，超強體力令網友們吃驚。



大家的震驚也只是暫時的，很快就有網友指出李施昤的行為很危險，網友指出這會讓孩童安全意識下降，並且孩子被緊緊包裹在後背，他真的覺得幸福嗎？ 更有網友指出這根本就是在虐待兒童，為了拍攝登頂認證照，竟然把孩子當做「道具」。

這件事情的風波還未平息，李施昤又被挖出另一件事情，她更新IG公開了廣告拍攝花絮，5歲的兒子也陪在她身邊。 李施昤透露這次的廣告拍攝花費了10個小時，陪她一起去現場的兒子不停問她什麼時候下班。 哪知照片剛發出就被網友抓住，再一次引發熱議，原因就是廣告片場並不適合兒童，孩子不停問什麼時候結束也證明他並不喜歡現場的環境，更何況5歲的他竟然在這個環境里待了10小時之久。



此外，李施昤參與主演的《Sweet Home2》将于年內上線。

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