8组新生代女团的「出道曲」&「最新曲」中，哪一团风格你最爱？！从ITZY、aespa到IVE、NewJeans 《Sweet Home 2》上线在即李施昤却频繁引争议！雪天背孩子爬雪山，被骂：别拿孩子当工具

女演员李施昤的一个举动遭到全韩网狂喷。

前不久李施昤更新了自己的IG，并公开了一张背著5岁的儿子站在雪山上的照片，当时李施昤表示：「和你一起来了汉拿山！（你）比我想像中重得多，差点死了，但却意义非凡，感恩、幸福。 因为体重接近20kg的你，我今天至少矮了1cm，虽然脸色发白，但依旧感谢你今天陪我一起来。 」 汉拿山地势陡峭，即使一个人上山都很吃力，李施昤竟然背著将近20kg的孩子爬山，超强体力令网友们吃惊。



大家的震惊也只是暂时的，很快就有网友指出李施昤的行为很危险，网友指出这会让孩童安全意识下降，并且孩子被紧紧包裹在后背，他真的觉得幸福吗？ 更有网友指出这根本就是在虐待儿童，为了拍摄登顶认证照，竟然把孩子当做「道具」。

这件事情的风波还未平息，李施昤又被挖出另一件事情，她更新IG公开了广告拍摄花絮，5岁的儿子也陪在她身边。 李施昤透露这次的广告拍摄花费了10个小时，陪她一起去现场的儿子不停问她什么时候下班。 哪知照片刚发出就被网友抓住，再一次引发热议，原因就是广告片场并不适合儿童，孩子不停问什么时候结束也证明他并不喜欢现场的环境，更何况5岁的他竟然在这个环境里待了10小时之久。



此外，李施昤参与主演的《Sweet Home2》将于年内上线。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻