8組新生代女團的「出道曲」&「最新曲」中，哪一團風格你最愛？！從ITZY、aespa到IVE、NewJeans

去年 2022 真的是新生代女團大豐收的一年，哪一團的風格or哪一首歌是你心中的最愛呢？
默默來到了2023年，去年也是女團們相當活躍的一年，許多歌曲都既好聽又洗腦～！在下半年出道的 NewJeans 甚至拿下12月女團品牌形象排行榜的冠軍一位，新生代女團勢不可擋啊！今天整理了「出道曲」&「最新曲」讓大家一次看（聽）過癮，也歡迎留言分享哪首歌或者哪一團是你的最愛喔！
*韓網論壇上，這一批被分為「四代團」，列出歌曲以 KPOP 為主。
▼ITZY，出道日期2019年2月12日，出道曲〈DALLA DALLA〉
最新曲〈Cheshire〉
▼STAYC，出道日期2020年11月12日，出道曲〈So Bad〉
最新曲〈BEAUTIFUL MONSTER〉
▼aespa，出道日期2020年11月17日，出道曲〈Black Mamba〉
最新曲〈Girls〉
▼IVE，出道日期2021年12月1日，出道曲〈ELEVEN〉
最新曲〈After LIKE〉
▼Kep1er，出道日期2022年1月3日，出道曲〈WA DA DA〉
最新曲〈We Fresh〉
▼NMIXX，出道日期2022年2月22日，出道曲〈O.O〉
最新曲〈DICE〉
▼LE SSERAFIM，出道日期2022年5月2日，出道曲〈FEARLESS〉。
最新曲〈ANTIFRAGILE〉
▼NewJeans，出道日期2022年8月1日，出道曲〈Attention〉、〈Hype Boy〉、〈Cookie〉。
〈Attention〉
〈Hype Boy〉- DANIELLE&HAERIN ver.
最新曲〈OMG〉
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