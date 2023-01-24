8組新生代女團的「出道曲」&「最新曲」中，哪一團風格你最愛？！從ITZY、aespa到IVE、NewJeans 《Sweet Home 2》上線在即李施昤卻頻繁引爭議！雪天背孩子爬雪山，被罵：別拿孩子當工具

去年 2022 真的是新生代女團大豐收的一年，哪一團的風格or哪一首歌是你心中的最愛呢？

默默來到了2023年，去年也是女團們相當活躍的一年，許多歌曲都既好聽又洗腦～！在下半年出道的 NewJeans 甚至拿下12月女團品牌形象排行榜的冠軍一位，新生代女團勢不可擋啊！今天整理了「出道曲」&「最新曲」讓大家一次看（聽）過癮，也歡迎留言分享哪首歌或者哪一團是你的最愛喔！

*韓網論壇上，這一批被分為「四代團」，列出歌曲以 KPOP 為主。

▼ITZY，出道日期2019年2月12日，出道曲〈DALLA DALLA〉



最新曲〈Cheshire〉



▼STAYC，出道日期2020年11月12日，出道曲〈So Bad〉



最新曲〈BEAUTIFUL MONSTER〉



▼aespa，出道日期2020年11月17日，出道曲〈Black Mamba〉



最新曲〈Girls〉



▼IVE，出道日期2021年12月1日，出道曲〈ELEVEN〉



最新曲〈After LIKE〉



▼Kep1er，出道日期2022年1月3日，出道曲〈WA DA DA〉



最新曲〈We Fresh〉



▼NMIXX，出道日期2022年2月22日，出道曲〈O.O〉



最新曲〈DICE〉



▼LE SSERAFIM，出道日期2022年5月2日，出道曲〈FEARLESS〉。



最新曲〈ANTIFRAGILE〉



▼NewJeans，出道日期2022年8月1日，出道曲〈Attention〉、〈Hype Boy〉、〈Cookie〉。

〈Attention〉



〈Hype Boy〉- DANIELLE&HAERIN ver.



最新曲〈OMG〉



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