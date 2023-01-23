演戲10年孫娜恩演技依舊被韓網批！《代理公司》李寶英氣場太強，完全壓制住了女二

當孫娜恩對上李寶英，氣場明顯不足，對於兩人在新劇《代理公司》中的表現，韓媒這樣評價。

實力派女演員李寶英獨挑大樑的電視劇《代理公司》強勢開播，她在劇中飾演在廣告公司「VC企劃」奮鬥19年後，從基層徹底翻身，榮升公司首位女高層的「高雅仁」。 別看「高雅仁」已經坐上了高管的位置，實際上這只是臨時的，一切只是為了「VC企劃」集團會長的小女兒姜漢娜（孫娜恩 飾）上位鋪路而已。 「高雅仁」從登場開始就氣場全開，從髮型到妝容再到穿搭，整個人散發著歷經歲月沉澱的幹練和溫柔恬靜，處理事情時思路清晰條理分明，大局觀也很好，完美地展現出獨立女性強大的人格魅力，很有女性的張力和柔和美。



女二號「姜漢娜」是財閥三代，披著不懂事傻白甜的外套，實則內心比誰都精明，這份精明也獲得了爺爺的認可，覺得自家孫女是很好的經商之材。 姜漢娜空降「VC企劃」之後碰上了「姜漢娜」，光從後者看前者的眼神就知道不簡單，雖然兩人握手打招呼，但某些不安分的氣流已經在兩人之間展開，是敵是友，還要看今後的劇情發展。



因為李寶英這位大女主演技太扎實、氣場太強大，顯得在影視劇圈資歷並不深的孫娜恩演技欠缺，雙方相遇的場景中孫娜恩接不住對方的戲，不像是女高管VS女接班人，倒像是女接班人在迎接特意請來幫忙的女高管。 同時姜漢娜是一個表面看起來不懂事、愛炫富的白富美，但卻很有精明，有著連老會長都認可經商頭腦，角色很立體豐富，可是孫娜恩只演出了白富美的傲嬌姿態，少了那份女商人的精明和扮豬吃老虎的隱忍， 另外韓媒還吐槽孫娜恩發音有問題，使得台詞聽起來有些做作，演了10年的戲卻看不到大進步。



《代理公司》以4.8%的收視率開播，第4集就突破了8%，在好口碑中收視率不斷上升。

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