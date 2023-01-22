始源的「規模」與眾不同！從裝扮開始就像「財閥家的小兒子」，被專屬攝影師拍攝的他，最終變成銀赫的「攝影師」XD

銀赫：「這些YouTuber在做什麼？！關掉、關掉～」
Super Junior近期前往愛寶樂園進行簽售會，有著「全員YouTuber」之稱的他們，可謂「攝影機不離手」。明明銀赫也在拍攝YouTube影片，卻嚷嚷著：「這些YouTuber在做什麼？！關掉、關掉～」畫面相當搞笑。
始源從裝扮開始就非常不一般，宛如「財閥家的小兒子」。銀赫還問他：「難道是要來買下愛寶樂園的？」對比其他成員人手一臺攝影機，始源專心地吃著零食，前面則有專屬攝影師在進行拍攝，銀赫感嘆：「哇～規模也太與眾不同了」始源則表示：「記錄下來的影片都是財產啊」、「既然要拍就要好好拍」。果然成員多，呈現影片的方式也很多種呢！
簽售會結束後，成員們一起搭乘纜車。期間，銀赫問始源：「攝影組在哪兒呢？」始源回答：「應該是在某處好好拍攝我吧」銀赫馬上表示：「那你來拍我吧！」始源爆笑，馬上拿走銀赫手上的攝影機。
銀赫再說明一次：「你的導演拍你，你來拍我」之後便滿意的往前走。始源的攝影機鏡頭就這樣拍著銀赫的背影，被拍攝者還不忘轉過頭來確認有沒有好好拍攝，惹得始源又爆笑好幾次。銀赫用影片字幕表達心境：「在途中像這樣和成員們開開玩笑，也是一種瑣碎的幸福呢！」相信粉絲們也很愛看成員們這樣有趣的互動吧！
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