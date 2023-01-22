始源的「規模」與眾不同！從裝扮開始就像「財閥家的小兒子」，被專屬攝影師拍攝的他，最終變成銀赫的「攝影師」XD 這對CP超可愛！金裕貞、金聖喆一起拍攝畫報，網友：「希望未來有機會看到他們合作電視劇或電影」 ASTRO車銀優看照片集、狂批自己外貌？「手太細、屁股太大」網友傻眼：我們怎麼辦XD New Jeans Danielle「農曆新年」誤稱「中國新年」被炮轟，火速道歉反被讚：最佳道歉範本 玄彬、黃晸玟動作新片《火線交涉》韓國票房擊退《阿凡達》《灌籃高手》！2月3日台灣上映 [分集劇情]《朝鮮精神科醫師劉世豐2》金旻載醫術竟受質疑！協助被霸凌者復仇並解開心魔（EP.3 - 4） 超可愛又爆笑！《王后傘下》「元孫」徐宇真玩「寂靜中的吶喊」，喊到聲音都沙啞＆急到狂跺腳！ 三部月火劇收視咬超緊！《Missing：他們存在過2》《Trolley：命運交叉點》《頭腦共助》你追哪一部 《黑暗榮耀》朴成勳「惡角」經典作回顧《精神病患者日記》與尹施允共組調教系CP！殺人魔理事超帶感 去年才演《讀取惡心的人們》《小女子》《弱美男英雄》，稱職綠葉羅哲除夕病逝，金高銀不捨悼念 姜棟元&朴正民有望合作Netflix古裝武俠片《戰，亂》，《分手的決心》朴贊郁擔任監製 《黑暗榮耀》「少年同珢」太慘了！氣到觀眾「串戲」：你可是天使、是神啊

銀赫：「這些YouTuber在做什麼？！關掉、關掉～」

Super Junior近期前往愛寶樂園進行簽售會，有著「全員YouTuber」之稱的他們，可謂「攝影機不離手」。明明銀赫也在拍攝YouTube影片，卻嚷嚷著：「這些YouTuber在做什麼？！關掉、關掉～」畫面相當搞笑。





始源從裝扮開始就非常不一般，宛如「財閥家的小兒子」。銀赫還問他：「難道是要來買下愛寶樂園的？」對比其他成員人手一臺攝影機，始源專心地吃著零食，前面則有專屬攝影師在進行拍攝，銀赫感嘆：「哇～規模也太與眾不同了」始源則表示：「記錄下來的影片都是財產啊」、「既然要拍就要好好拍」。果然成員多，呈現影片的方式也很多種呢！





簽售會結束後，成員們一起搭乘纜車。期間，銀赫問始源：「攝影組在哪兒呢？」始源回答：「應該是在某處好好拍攝我吧」銀赫馬上表示：「那你來拍我吧！」始源爆笑，馬上拿走銀赫手上的攝影機。





銀赫再說明一次：「你的導演拍你，你來拍我」之後便滿意的往前走。始源的攝影機鏡頭就這樣拍著銀赫的背影，被拍攝者還不忘轉過頭來確認有沒有好好拍攝，惹得始源又爆笑好幾次。銀赫用影片字幕表達心境：「在途中像這樣和成員們開開玩笑，也是一種瑣碎的幸福呢！」相信粉絲們也很愛看成員們這樣有趣的互動吧！

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