演戏10年孙娜恩演技依旧被韩网批！《代理公司》李宝英气场太强，完全压制住了女二

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当孙娜恩对上李宝英，气场明显不足，对於两人在新剧《代理公司》中的表现，韩媒这样评价。

实力派女演员李宝英独挑大梁的电视剧《代理公司》强势开播，她在剧中饰演在广告公司「VC企划」奋斗19年后，从基层彻底翻身，荣升公司首位女高层的「高雅仁」。 别看「高雅仁」已经坐上了高管的位置，实际上这只是临时的，一切只是为了「VC企划」集团会长的小女儿姜汉娜（孙娜恩 饰）上位铺路而已。 「高雅仁」从登场开始就气场全开，从发型到妆容再到穿搭，整个人散发著历经岁月沉淀的干练和温柔恬静，处理事情时思路清晰条理分明，大局观也很好，完美地展现出独立女性强大的人格魅力，很有女性的张力和柔和美。



女二号「姜汉娜」是财阀三代，披著不懂事傻白甜的外套，实则内心比谁都精明，这份精明也获得了爷爷的认可，觉得自家孙女是很好的经商之材。 姜汉娜空降「VC企划」之后碰上了「姜汉娜」，光从后者看前者的眼神就知道不简单，虽然两人握手打招呼，但某些不安分的气流已经在两人之间展开，是敌是友，还要看今后的剧情发展。



因为李宝英这位大女主演技太扎实、气场太强大，显得在影视剧圈资历并不深的孙娜恩演技欠缺，双方相遇的场景中孙娜恩接不住对方的戏，不像是女高管VS女接班人，倒像是女接班人在迎接特意请来帮忙的女高管。 同时姜汉娜是一个表面看起来不懂事、爱炫富的白富美，但却很有精明，有著连老会长都认可经商头脑，角色很立体丰富，可是孙娜恩只演出了白富美的傲娇姿态，少了那份女商人的精明和扮猪吃老虎的隐忍， 另外韩媒还吐槽孙娜恩发音有问题，使得台词听起来有些做作，演了10年的戏却看不到大进步。



《代理公司》以4.8%的收视率开播，第4集就突破了8%，在好口碑中收视率不断上升。

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