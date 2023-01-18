日《週刊文春》爆LE SSERAFIM金采源熱戀日本花美男rapper，網友火速發現是合成圖！

昨天日本媒體《週刊文春》預告將在今天中午公開「世界級人氣K-POP偶像熱戀照片」，眾多網友等了一夜，沒想到等來的竟是假合照？

《週刊文春》今天中午發佈文章「出演紅白歌會的LE SSERAFIM金采源與帥氣前rapper的7張熱戀照片」，公開了LE SSERAFIM隊長金采源和一名男生的多張「約會合照」，稱男方是花美男rapper出身，出演過韓國選秀節目，現在是HYBE旗下公司的作曲家。



但很快就有網友發現其中一張合照是合成圖，並貼出金采源和同隊成員宮脅咲良的合照，指出左右翻轉後的模樣與「合照」毫無二致。



更有網友私信聯絡發佈圖片的IG賬號，對方也表示十分詫異，稱圖片「不是真的」、「全都是合成」，表示自己只是一介粉絲而已、即便想澄清也無法聯絡日方媒體。 目前該賬號已刪除。



韓網友紛紛表示用合成照片發新聞十分過分：「免費公開的只有這一賬，居然還是合成的...」、「不會有人為了另外幾張照片付費吧？」 、「那位男粉絲應該也覺得很丟人」、「這下全世界都知道他在IG跟偶像虛擬戀愛了」。

LE SSERAFIM所屬社HYBE娛樂表示「正在確認」。

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