日《周刊文春》爆「LE SSERAFIM金采源热恋花美男rapper」，网友火速戳穿是合成图、公司第一时间回应！

昨天日本媒体《周刊文春》预告将在今天中午公开「世界级人气K-POP偶像热恋照片」，众多网友等了一夜，没想到等来的竟是假合照？

《周刊文春》今天中午发布文章「出演红白歌会的LE SSERAFIM金采源与帅气前rapper的7张热恋照片」，公开了LE SSERAFIM队长金采源和一名男生的多张「约会合照」，称男方是花美男rapper出身，出演过韩国选秀节目，现在是HYBE旗下公司的作曲家。



但很快就有网友发现其中一张合照是合成图，并贴出金采源和同队成员宫胁咲良的合照，指出左右翻转后的模样与「合照」毫无二致。



更有网友私信联络发布图片的IG账号，对方也表示十分诧异，称图片「不是真的」、「全都是合成」，表示自己只是一介粉丝而已、即便想澄清也无法联络日方媒体。 目前该账号已删除。



韩网友纷纷表示用合成照片发新闻十分过分：「免费公开的只有这一账，居然还是合成的...」、「不会有人为了另外几张照片付费吧？」 、「那位男粉丝应该也觉得很丢人」、「宅男有什么罪啊，你们这帮家伙」、「追星遭遇晴天霹雳」、「秘密追星账号被迫公开」、「救救阿宅」、「这下全世界都知道他在IG跟偶像虚拟恋爱了」。

LE SSERAFIM所属社SOURCE MUSIC已做出简短回应：「LE SSERAFIM金采源传闻不是事实。」

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