N.Flying暌違近四年強勢來港：2/18舉行《2023 N.Flying Live ‘&CON3’ in HONG KONG》！

香港的N.Fia準備好了嗎？

N.Flying由李承協、車勳、金宰鉉、柳會勝與徐東成五人組成，出道逾七年以來憑藉成員們多方面的才能，不僅在音樂領域上有出色表現，演藝範疇的發展亦備受注目。當中主唱李承協就曾參演人氣劇集如《無法抗拒的他》、《流星》等，鼓手金宰鉉更赴日拍攝日劇《與你在世界終結之日》，歌影全能偶像當之無愧！去年10月，他們推出了第八張迷你專輯《Dearest》，曲風由溫暖慵懶的《The Night》至愉悅輕快的《I Like You》均有包辦，完美滿足不同N.Fia的音樂品味！



N.Flying上一次的香港演出已是2019年，暌違近四年，他們將於下個月2月18日 (星期六) 晚上7時假九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行《2023 N.Flying Live ‘&CON3’ in HONG KONG》，門票售價分別為港幣 $1,680、$1,280及 $780。屆時，五位成員除了會帶來精彩舞台，當然亦少不了一系列粉絲福利答謝香港N.Fia的等待，當中包括：歡送環節、簽名小卡、團體合照及簽名海報。請密切留意主辦單位日後公佈的粉絲福利詳情。



《2023 N.Flying Live ‘&CON3’ in HONG KONG》演出詳情：

日期：2023年2月18日 (星期六)

時間：晚上7時

票價：$1,680 / $1,280 / $780

地點：九龍灣國際展貿中心Star Hall

公開發售：2023年1月27日 (星期五) 上午10時起

網上購票：www.hkticketing.com

購票熱線：+852 31 288 288 (每日10:00AM至8:00PM)

主辦單位：SKN LIVE

經紀公司：FNC ENTERTAINMENT



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