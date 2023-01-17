N.Flying暌违近四年强势来港：2/18举行《2023 N.Flying Live ‘&CON3’ in HONG KONG》！

香港的N.Fia准备好了吗？

N.Flying由李承协、车勋、金宰铉、柳会胜与徐东成五人组成，出道逾七年以来凭藉成员们多方面的才能，不仅在音乐领域上有出色表现，演艺范畴的发展亦备受注目。当中主唱李承协就曾参演人气剧集如《无法抗拒的他》、《流星》等，鼓手金宰铉更赴日拍摄日剧《与你在世界终结之日》，歌影全能偶像当之无愧！去年10月，他们推出了第八张迷你专辑《Dearest》，曲风由温暖慵懒的《The Night》至愉悦轻快的《I Like You》均有包办，完美满足不同N.Fia的音乐品味！



N.Flying上一次的香港演出已是2019年，暌违近四年，他们将於下个月2月18日 (星期六) 晚上7时假九龙湾国际展贸中心Star Hall举行《2023 N.Flying Live ‘&CON3’ in HONG KONG》，门票售价分别为港币 $1,680、$1,280及 $780。届时，五位成员除了会带来精彩舞台，当然亦少不了一系列粉丝福利答谢香港N.Fia的等待，当中包括：欢送环节、签名小卡、团体合照及签名海报。请密切留意主办单位日后公布的粉丝福利详情。



《2023 N.Flying Live ‘&CON3’ in HONG KONG》演出详情：

日期：2023年2月18日 (星期六)

时间：晚上7时

票价：$1,680 / $1,280 / $780

地点：九龙湾国际展贸中心Star Hall

公开发售：2023年1月27日 (星期五) 上午10时起

网上购票：www.hkticketing.com

购票热线：+852 31 288 288 (每日10:00AM至8:00PM)

主办单位：SKN LIVE

经纪公司：FNC ENTERTAINMENT



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