電視劇果然都是電視劇！金鍾國被告知「牢房禁止運動」，一逃獄也馬上有人圍過來

超震驚！就問金濟赫、劉大尉、朱丹泰與金道奇是怎麼回事???

金鍾國與梁世炯、李伊庚近日共同出演新節目《非工作人員禁止進入》，首兩集就要體驗首爾南部看守所（拘留所、收押所）與南部監獄（教導所）的生活，揭密外界不知道的事。

首先，最讓金鍾國衝擊的就是「禁止運動」了。金鍾國才剛做完全身檢查（檢查是否夾帶違禁品），坐下來看完看守所生活教育影片，就迫不及待問獄警：「沒有仰臥、推舉之類的運動嗎？」獄警也知道金鍾國喜愛健身，但只能告誡他：「不能在房間裡運動，室內禁止一切運動。」連簡單的伏地挺身也不行！金鍾國進入牢房後，還試著在獄中購買清單裡找尋健身常用的蛋白質食品，想當然爾是沒有……



節目看到這裡，你是否察覺哪裡怪怪的？怪的地方就在於，我們在韓劇裡看到的是什麼呢？《機智牢房生活》金濟赫（朴海秀 飾）與劉大尉（丁海寅 飾）PK伏地挺身是怎麼回事？金濟赫房裡甚至還有啞鈴哩！《The Penthouse》朱丹泰（嚴基俊 飾）也拿水瓶大方健身？前幾天《模範計程車2》（模範的士2）劇照出爐，金道奇（李帝勳 飾）還練就一身白晰肌肉呢！或許至少要像金濟赫在監獄裡坐擁許多球迷，或是像朱丹泰有那麼多人巴結才做得到？



被移送南部監獄後的晚上，升格獄警的梁世炯便慫恿(?)金鍾國和李伊庚逃獄。對金鍾國和李伊庚來說，越過第一道鐵網輕而易舉，第二道鐵網金鍾國也沒看在眼裡，豈知一摸就觸動警報，一次衝出來10位獄警包圍！



這才知道，原來《被告人》朴正宇（池晟 飾）逃獄的情節實際上難以發生，因位監獄是24小時監視的，一次還有至少4位獄警觀看著，當見到有狀況，所有保全部的獄警都要出動！即便要像朴正宇一樣賄賂（按：朴是親情賄賂，有獄警是他小舅子），都要賄賂好幾位獄警才有機會達成。



而韓國史上知名的越獄犯申昌源呢？他1997年從釜山間獄逃獄，是從廁所通風口鑽出去再挖地的，當時科技沒那麼發達、監獄沒有感應式的保全系統，也不是像現在都是水泥地，申昌源才能逃得了。



▼金鍾國逃獄影片



雖然《非工作人員禁止進入》首集播出時，引來不少觀眾感嘆「監獄也過太好！」（按：首集場所實際上是「看守所」，亦有網友解釋看守所只是收容者未確切判刑的，真正）不過經過兩集節目，不少觀眾表示學了不少知識、明白人還是別做壞事，或是向獄警們表達尊敬。

下一集，《非工作人員禁止進入》要來到仁川國際機場，Oh My Girl成員Mimi會成為特別嘉賓一起體驗幕後工作。



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