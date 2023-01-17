帥氣世子必備這張帥照！每一位世子的拉弓眼神總是最迷人的啊〜以下為大家送上多位帥帥的世子們

目前正在熱播中的《禁婚令》金永大飾演一位癡情世子，而即將在2月6日開播的《青春月譚》也將由朴炯植飾演帥氣王世子，而大家看過這麼多位世子，他們必備的就是這個射箭的帥照！不管穿上龍袍還是獵裝，銳利眼神迷死人啊！以下為大家一一收集。

#朴炯植 《青春月譚》2023

即將在2月6日首播，朴炯植可說是最新出爐的帥氣世子，劇照搶先公開也是這拉弓照，不知道他瞄準的目標是誰？



#金永大 《禁婚令》2022

金永大在《禁婚令》中一開始就與自己情同手足的護衛金宇錫武力過招，為了破除宮中傳聞還率領一大群人前往打獵，帥氣拉弓瞄準中。



#文相敏 《王后傘下》2022

成枏大君在陪童競賽時，射箭項目讓他想起了曾經教他射箭的哥哥，已是當時的世子（裴仁爀飾），閉上眼睛勇於利用風的方向誤瞄，才能正中紅心。



#李準 《紅丹心》2022

為達到目的可以不擇手段，強敵張赫在前你來我往的宮鬥超精彩，遇到心愛的人時常淚眼汪汪的李準。



#李俊昊 《衣袖紅鑲邊》2021

不管是獵殺野豬還是擊退刺客，世子的箭法都非常可靠。李世榮用風箏當作暗號讓李俊昊帥氣擊退了刺客，最終還體力不支暈倒在世子懷中，畫面令人難忘。



#朴恩斌 《戀慕》2021

有著出生的秘密的龍鳳雙胞胎世子，最後只能由女生假扮自己的哥哥繼位，就算是女孩也是有著帥氣又銳利的眼神，拉弓照也是不可少。



#朱智勛 《屍戰朝鮮》2019

世子發現宮中有怪物，也來到宮外進行調查，許多場面需要以射箭與喪屍們交手！



#朴寶劍 《雲畫的月光》2016

這就不能不提帥氣的寶劍了，受到身邊的郭東延刺激而只好小露身手射箭給大家看！大家還記得哪些帥氣射箭的世子呢？

Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞