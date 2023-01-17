电视剧果然都是电视剧！金钟国被告知「牢房禁止运动」，一逃狱也马上有人围过来

超震惊！就问金济赫、刘大尉、朱丹泰与金道奇是怎么回事???

金钟国与梁世炯、李伊庚近日共同出演新节目《非工作人员禁止进入》，首两集就要体验首尔南部看守所（拘留所、收押所）与南部监狱（教导所）的生活，揭密外界不知道的事。

首先，最让金钟国冲击的就是「禁止运动」了。金钟国才刚做完全身检查（检查是否夹带违禁品），坐下来看完看守所生活教育影片，就迫不及待问狱警：「没有仰卧、推举之类的运动吗？」狱警也知道金钟国喜爱健身，但只能告诫他：「不能在房间里运动，室内禁止一切运动。」连简单的伏地挺身也不行！金钟国进入牢房后，还试著在狱中购买清单里找寻健身常用的蛋白质食品，想当然尔是没有……



节目看到这里，你是否察觉哪里怪怪的？怪的地方就在於，我们在韩剧里看到的是什么呢？《机智牢房生活》金济赫（朴海秀 饰）与刘大尉（丁海寅 饰）PK伏地挺身是怎么回事？金济赫房里甚至还有哑铃哩！《The Penthouse》朱丹泰（严基俊 饰）也拿水瓶大方健身？前几天《模范计程车2》（模范的士2）剧照出炉，金道奇（李帝勋 饰）还练就一身白晰肌肉呢！或许至少要像金济赫在监狱里坐拥许多球迷，或是像朱丹泰有那么多人巴结才做得到？



被移送南部监狱后的晚上，升格狱警的梁世炯便怂恿(?)金钟国和李伊庚逃狱。对金钟国和李伊庚来说，越过第一道铁网轻而易举，第二道铁网金钟国也没看在眼里，岂知一摸就触动警报，一次冲出来10位狱警包围！



这才知道，原来《被告人》朴正宇（池晟 饰）逃狱的情节实际上难以发生，因位监狱是24小时监视的，一次还有至少4位狱警观看著，当见到有状况，所有保全部的狱警都要出动！即便要像朴正宇一样贿赂（按：朴是亲情贿赂，有狱警是他小舅子），都要贿赂好几位狱警才有机会达成。



而韩国史上知名的越狱犯申昌源呢？他1997年从釜山间狱逃狱，是从厕所通风口钻出去再挖地的，当时科技没那么发达、监狱没有感应式的保全系统，也不是像现在都是水泥地，申昌源才能逃得了。



▼金钟国逃狱影片



虽然《非工作人员禁止进入》首集播出时，引来不少观众感叹「监狱也过太好！」（按：首集场所实际上是「看守所」，亦有网友解释看守所只是收容者未确切判刑的，真正）不过经过两集节目，不少观众表示学了不少知识、明白人还是别做坏事，或是向狱警们表达尊敬。

下一集，《非工作人员禁止进入》要来到仁川国际机场，Oh My Girl成员Mimi会成为特别嘉宾一起体验幕后工作。



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