不允许你们错过这家韩国超人气面包店！推出冬季草莓限定，每一口都是初恋的味道

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谁还没有吃过圣心堂的面包、甜点，小编会伤心的！

如果你是面包控，来韩国一定记得去这家打卡！在韩国本土也超具人气的面包店-圣心堂建於1956年，从大田火车站旁的一家小店铺开始发家，最开始卖的是馒头，之后发展成卖面包，经过60多年的岁月的岁月沉淀，现在已然是韩国最受欢迎的面包店，分店也开到了首尔。 圣心堂也在2011年5月成为韩国第一家载入米其林美食指南的糕点企业，又因为2014年罗马教皇访韩期间，圣心堂专门为他供应面包，加上2019年登上美食界「教母」李英子的商品清单，使得圣心堂的知名度越来越高，几乎每天店门口都排起长龙。



圣心堂最具代表性的面包是「油炸菠萝包」，表皮是酥到咬一口就掉渣的酥皮，中间则是甜甜圈口感的有嚼劲的面包，夹心是香甜的红豆沙，三层甜蜜加在一起，无论你是碳水胃，还是碳水脑，通通都能满足。 据说油炸凤梨包一天能卖出2.7万个，绝对是店里的镇店之宝。



除了传统的美味面包外，圣心堂也很懂得跟上时代的步伐，比如现在正是草莓当季的时候，圣心堂就推出了冬季特定，各种加了草莓的面包、甜点让人看得眼花缭乱。 草莓浓情巧克力蛋糕、草莓奶油可颂、草莓蛋挞等等，满满的草莓大爆发，草莓控看到直接疯掉！当酸甜爆汁的草莓遇上鲜奶油，让人秒恋爱。



为了这一口甜蜜，长胖0.2kg也是值得的！吃得开心，就是0热量！！！

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