生涯首度粉絲見面會圓滿成功！《還魂》李宰旭：「為了粉絲而存在」預告即將來台！

演員李宰旭日前剛首爾舉辦了自己出道以來的首次粉絲見面會《2023李宰旭亞洲巡迴粉絲見面會「First In Seoul」》，與粉絲們共同度過了難忘又特別的時光。

首先李宰旭就演唱了Paul Kim的歌曲「所有日子所有瞬間」從舞台上登場，並向所有現場觀眾們問候，也表達因為是自己首度舉辦的粉絲見面會，所以精心準備了許多活動，希望來到現場的所有粉絲們也都能玩得開心，也表示會誠心誠意地盡情展現出自己，一開場就讓粉絲們期待不已。



除了在首場見面會切蛋糕並與粉絲們留下合影紀念，李宰旭更請大家確認「李宰旭的真實個人檔案」讓大家更了解他，以及讓大家一窺他的內心世界的「李宰旭的真實之耳」，以及直接回答粉絲們提問的環節「現場粉絲Q&A」等等，各式各樣的精采遊戲環節，讓李宰旭能盡情與粉絲們互動。接下來還有來自李宰旭好友們的爆料，以及「偶然發現的李宰旭」讓大家了解許多拍攝幕後小故事。



李宰旭也特別挑選出粉絲們在事前就準備好的提問，一一為大家解答。最後他還選唱了吳赫的「少女」等歌曲作為結尾，也透過VCR給大家一封手寫信，他表示自己第一次舉辦見面會真的很緊張，知道大家對他的期待，也多多少少有些不完美之處，但還是非常感謝粉絲們，也表示自己是因為粉絲們而存在的，有大家才有李宰旭。接下來他更將前進東京、曼谷、香港、雅加達、馬尼拉、台北舉行亞洲巡迴粉絲見面會。



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