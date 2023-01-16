生涯首度粉丝见面会圆满成功！《还魂》李宰旭：「为了粉丝而存在」预告即将来台！

演员李宰旭日前刚首尔举办了自己出道以来的首次粉丝见面会《2023李宰旭亚洲巡回粉丝见面会「First In Seoul」》，与粉丝们共同度过了难忘又特别的时光。

首先李宰旭就演唱了Paul Kim的歌曲「所有日子所有瞬间」从舞台上登场，并向所有现场观众们问候，也表达因为是自己首度举办的粉丝见面会，所以精心准备了许多活动，希望来到现场的所有粉丝们也都能玩得开心，也表示会诚心诚意地尽情展现出自己，一开场就让粉丝们期待不已。



除了在首场见面会切蛋糕并与粉丝们留下合影纪念，李宰旭更请大家确认「李宰旭的真实个人档案」让大家更了解他，以及让大家一窥他的内心世界的「李宰旭的真实之耳」，以及直接回答粉丝们提问的环节「现场粉丝Q&A」等等，各式各样的精采游戏环节，让李宰旭能尽情与粉丝们互动。接下来还有来自李宰旭好友们的爆料，以及「偶然发现的李宰旭」让大家了解许多拍摄幕后小故事。



李宰旭也特别挑选出粉丝们在事前就准备好的提问，一一为大家解答。最后他还选唱了吴赫的「少女」等歌曲作为结尾，也透过VCR给大家一封手写信，他表示自己第一次举办见面会真的很紧张，知道大家对他的期待，也多多少少有些不完美之处，但还是非常感谢粉丝们，也表示自己是因为粉丝们而存在的，有大家才有李宰旭。接下来他更将前进东京、曼谷、香港、雅加达、马尼拉、台北举行亚洲巡回粉丝见面会。



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