2月22日Disney+獨家上線《原來這就是愛啊》Hani安喜延將飾演金英光前女友

女團EXID出身的Hani安喜延，自出道以來就以自然不做作的魅力吸引許多粉絲，近年來更參與多部戲劇演出。最近更在熱播中的韓劇《觸G核心》中飾演一位積極追求性高潮的女子，而在2月22日她更將以《原來這就是愛啊》與觀眾們見面。

安喜延所屬公司表示，她將演出Disney+獨家原創系列韓劇《原來這就是愛啊》，帶來與先前的作品完全不同的新角色風格，在準備階段也非常認真，希望觀眾們多多關注與期待Hani的新作品。安喜延也將在劇中飾演男主角金英光的前女友



Disney+原創韓劇《原來這就是愛啊》劇情描述一個體質完全不符合復仇的女子宇宙（李聖經飾）與不能被說是所謂的復仇對象甚至有點心酸的男子東鎮（金英光飾），不該相遇的這對男女卻在現實中發展出感性的戀情，進而相互理解而產生心理上的變化。



而劇中Hani安喜延將飾演東鎮的前女友姜敏英一角，敏英是一位想要挽回東鎮以及已逝去的愛情的人物，安喜延將展現出內心所擁有的傷痛，細膩地將人物角色的情感變化展現其中，將使劇情更加豐富。安喜延從網路劇《XX》作為演員身分的嶄新起點，之後也演出了Kakao TV的原創電視劇《剛剛三十歲》，Wavve原創電視劇《You Raise Me Up》，JTBC《Idol：The Coup》等，最近更演出了尺度非常大的Coupang Play《觸G核心》，讓觀眾們感受到她在演技上的突破以及角色的成長。也期待她2月22日公開的新作品《原來這就是愛啊》。

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