BamBam終於見到《換乘戀愛2》海恩！緊張到狂碎念：「真的要瘋了～怎麼辦」還不敢對視 XD

BamBam的YouTube綜藝《Bam家》即將在20日公開，近日也先公開了預告。

BamBam將邀請想要通過這節目見到的特別客人到家裡，喝著釀造的手工啤酒，在沒有劇本或固定框架的情況下，詢問好奇的問題，並一起做自己想做的事情，他會展現出怎樣的新綜藝潛力，令人期待！

公開的預告中，《換乘戀愛2》成海恩作爲首位嘉賓，吸引人們的視線。嘉賓登場之前，BamBam介紹道：「是大韓民國50%的人口都喜愛的人之一。」等待的時候他還緊張到一直碎碎念 XD



在螢幕看到海恩的臉時，BamBam：「真的要瘋了～怎麼辦！」開門後海恩熱情尖叫，BamBam又更緊張了：「大發！怎麼辦～真的感覺像見到藝人一樣。」海恩稱讚他長得很帥後：「這真的是我今年最緊張的一次。」BamBam還說因為太尷尬，不敢看她的眼睛，海恩則拉著他的手：「真的嗎？我可以多多看你的眼睛。」兩人真的太可愛啦～



BamBam在《換乘戀愛2》第10集成為固定主持人，他坦率果斷的口才，也受到許多觀眾的喜愛，日前還成為《家師父一體2》的新成員。在《Bam家》他會和海恩聊些什麼，也令人期待呢！

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