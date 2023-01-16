暗黑系漫改王子來了！朴志訓將出演驚悚恐怖新劇《不肖子》有望搭擋《我們的藍調時光》盧允瑞

這部網路漫畫好看到令人毛骨悚然啊！由朴志訓來演，真的會讓人特別期待。

透過熱門網路劇《弱美男英雄 class1》令大眾留下出色演技印象的朴志訓，又有新作品的消息出爐了！韓媒報導朴志訓將出演漫改劇《不肖子》，女主角則由《我們的藍調時光》、《20世紀少女》的盧允瑞接演。



隨後，經紀公司Maroo企劃回應《不肖子》只是正在討論中的作品。



《不肖子》講述表面溫柔有禮的紳士父親，背地裡卻是連續變態殺人魔，而他的魔爪偏偏伸到兒子鮮于眞的女友身上，面對瘋狂的殺人魔父親，兒子將會盡全力反抗、守護自己珍視的人。

▼LINE WEBTOON上驚悚懸疑熱門漫畫《不肖子》的宣傳影片：



朴志訓正在討論中的角色就是「鮮于眞」，漫畫裡雖然身體瘦弱，卻有著強大的意志力，由於被殺人魔父親養大，角色給人亦正亦邪的感覺，粉絲們也很希望能由演技出眾的朴志訓接下。

此外，也傳出本劇女主角將會由《我們的藍調時光》、《20世紀少女》的盧允瑞接演，同樣也是近期表現出色的新生代演員，目前on檔主演的作品是全道嬿&鄭敬淏的新劇《浪漫速成班》，劇中飾演全道嬿的外甥女南海伊一角，認真學習的高三考生。

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