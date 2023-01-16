BamBam终於见到《换乘恋爱2》海恩！紧张到狂碎念：「真的要疯了～怎么办」还不敢对视 XD

BamBam的YouTube综艺《Bam家》即将在20日公开，近日也先公开了预告。

BamBam将邀请想要通过这节目见到的特别客人到家里，喝著酿造的手工啤酒，在没有剧本或固定框架的情况下，询问好奇的问题，并一起做自己想做的事情，他会展现出怎样的新综艺潜力，令人期待！

公开的预告中，《换乘恋爱2》成海恩作爲首位嘉宾，吸引人们的视线。嘉宾登场之前，BamBam介绍道：「是大韩民国50%的人口都喜爱的人之一。」等待的时候他还紧张到一直碎碎念 XD



在萤幕看到海恩的脸时，BamBam：「真的要疯了～怎么办！」开门后海恩热情尖叫，BamBam又更紧张了：「大发！怎么办～真的感觉像见到艺人一样。」海恩称赞他长得很帅后：「这真的是我今年最紧张的一次。」BamBam还说因为太尴尬，不敢看她的眼睛，海恩则拉著他的手：「真的吗？我可以多多看你的眼睛。」两人真的太可爱啦～



BamBam在《换乘恋爱2》第10集成为固定主持人，他坦率果断的口才，也受到许多观众的喜爱，日前还成为《家师父一体2》的新成员。在《Bam家》他会和海恩聊些什么，也令人期待呢！

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