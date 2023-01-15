《黑暗榮耀》第二季的伏筆！涎鎮媽媽的真實身份？與警察署署長、巫師之間的關係引發猜測！

《黑暗榮耀》講述校園暴力受害者精心佈局的復仇故事，宋慧喬、李到晛、林智妍等人主演，上線後有著超高的討論度。

劇中，「霸凌五人組」全宰寯（朴成勳 飾）是個富二代，長大後繼承的高爾夫球場、李蓑羅（金赫拉 飾）的爸爸是教會牧師、崔惠程（車珠英 飾）家裡是開洗衣店、孫慏梧（金建宇 飾）從以前到現在都是小跟班，而朴涎鎮（林智妍 飾）只知道她的家境好，卻沒有清楚交代她的家世背景。

隨著目前的劇情，不少人猜測朴涎鎮媽媽可能和警察署署長、巫師有互相勾結。隨著姜賢南（廉惠蘭 飾）的跟蹤，她發現朴涎鎮媽媽和警察署署長每個兩週都會到「蓮花堂」，數十年下來一直頻繁見面，可能隱藏著什麼秘密。



去「蓮花堂」那求姻緣的都是年輕女生，姜賢南從旁邊的女生那聽到「這裡能問到徹底解決問題的方法。」之後她還跟蹤兩位從巫師堂出來的女生，並在食堂聽到她們的對話「呀～那個跟妳配到的大叔，真的會一直好運嗎？」另一位女生也回答「我命中帶很多土，但那大叔命中都沒有土。」鏡頭還特寫她的名牌包，之後這個包出現在警察署署長的汽車旅館（第6集也有提到警察署署長以妹妹的名義收購了一間汽車旅館），有一個女生正在洗澡，而朴涎鎮媽媽很有可能就是拉皮條的人。



（延伸閱讀：《黑暗榮耀》藏在人名裡的線索：惡女涎鎮註定失去丈夫和女兒，最終留在身邊的只有這個人！）

姜賢南一直在跟蹤調查，在第二季中這些的秘密肯定會曝光，文同珢（宋慧喬 飾）也不會放過他們，而朴涎鎮和她媽媽又會怎樣反擊文同珢呢？在等一陣子就可以看到播出啦～



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