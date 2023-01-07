《黑暗榮耀》藏在人名裡的線索：惡女涎鎮註定失去丈夫和女兒，最終留在身邊的只有這個人！

答案就藏在涎鎮媽媽的警告裡！網：「唯一符合條件的就是他XD」

《黑暗榮耀》講述遭到校園霸凌的少女長大後處心積慮向加害者復仇的故事，宋慧喬貢獻出道以來最暗黑有力量的演技，多段台詞也獲得各國觀眾好評。 上月底公開前8集，許多人一口氣刷完，等不及想看3月即將上線的第二季！



第一集裡朴涎鎮媽媽因為女兒被叫去警局而不爽，叫她遠離孫慏梧和崔惠程，因為菩薩說名字裡有ᄋ的人對她不好。 這一段似乎是為後續劇情埋下伏筆，因為至今為止出現的三名受害者和兩名背叛者，還有對涎鎮而言很重要的兩個人，名字裡都有ᄋ字！



文同珢被朴涎鎮毀掉人生、向他們一夥人復仇，朱如炡加入文同珢陣營、即將成為和她一起跳行刑舞的劊子手，家暴受害者者姜賢南也在暗中輔助文同珢的行動。 這三人的韓文名字依次是「문동은」、「주여정」、「강현남」，全部都有兩個ᄋ字！



而最先背叛朴涎鎮的孫慏梧，以及為保住金龜婿而投靠文同珢的崔惠程，韓文名字分別是「손명오」和「최혜정」，也都有兩個ᄋ字。



涎鎮最愛的女兒河睿帥「하예솔」名字裡同樣有兩個ᄋ，丈夫河度領「하도영」的名字裡更是有三個ᄋ！



這樣看下來還真是像涎鎮媽說的那樣，適合跟她一起玩耍的只有全宰寯「전재준」和李蓑羅「이사라」。而且嚴格說來李蓑羅只是名字裡沒有ᄋ、姓氏裡還是有，所以唯一完全合格的人只有全宰寯XD



這是否也暗示著涎鎮的丈夫和女兒最終都會離開她，即是說：文同珢復仇成功，真的讓涎鎮失去最珍愛的一切？ （反而她看不上的宰寯留在身邊XD）超期待3月10日公開第二季！



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