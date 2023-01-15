《黑暗荣耀》第二季的伏笔！涎镇妈妈的真实身份？与警察署署长、巫师之间的关系引发猜测！

《黑暗荣耀》讲述校园暴力受害者精心布局的复仇故事，宋慧乔、李到晛、林智妍等人主演，上线后有著超高的讨论度。

剧中，「霸凌五人组」全宰寯（朴成勋 饰）是个富二代，长大后继承的高尔夫球场、李蓑罗（金赫拉 饰）的爸爸是教会牧师、崔惠程（车珠英 饰）家里是开洗衣店、孙慏梧（金建宇 饰）从以前到现在都是小跟班，而朴涎镇（林智妍 饰）只知道她的家境好，却没有清楚交代她的家世背景。

随著目前的剧情，不少人猜测朴涎镇妈妈可能和警察署署长、巫师有互相勾结。随著姜贤南（廉惠兰 饰）的跟踪，她发现朴涎镇妈妈和警察署署长每个两周都会到「莲花堂」，数十年下来一直频繁见面，可能隐藏著什么秘密。



去「莲花堂」那求姻缘的都是年轻女生，姜贤南从旁边的女生那听到「这里能问到彻底解决问题的方法。」之后她还跟踪两位从巫师堂出来的女生，并在食堂听到她们的对话「呀～那个跟你配到的大叔，真的会一直好运吗？」另一位女生也回答「我命中带很多土，但那大叔命中都没有土。」镜头还特写她的名牌包，之后这个包出现在警察署署长的汽车旅馆（第6集也有提到警察署署长以妹妹的名义收购了一间汽车旅馆），有一个女生正在洗澡，而朴涎镇妈妈很有可能就是拉皮条的人。



（延伸阅读：《黑暗荣耀》藏在人名里的线索：恶女涎镇注定失去丈夫和女儿，最终留在身边的只有这个人！）

姜贤南一直在跟踪调查，在第二季中这些的秘密肯定会曝光，文同珢（宋慧乔 饰）也不会放过他们，而朴涎镇和她妈妈又会怎样反击文同珢呢？在等一阵子就可以看到播出啦～



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