BTS J-Hope遇上LE SSERAFIM恩採，瞪大眼＋笑容max成搞笑表情包，網：路上看到寶寶的標準表情

BTS J-Hope遇上LE SSERAFIM恩採，瞪大眼＋笑容max成搞笑表情包，網：路上看到寶寶的標準表情

明星   2023年1月15日   星期日14:46   Lorrie  

（封面圖源：IG@uarmyhope、IG@hhh.e_c.v）

表情包再＋1

BTS成員J-Hope近期代表團體出席不少頒獎典禮，除了在MAMA表演特別舞台，今年更出席韓國《第37屆金唱片獎》，即便BTS即將邁入軍白期，大哥Jin也已率先入伍，但仍然擁有驚人影響力、拿下金唱片大賞，防彈少年團連續六年奪得大獎，再次締造紀錄！

這次代表團體出席金唱片獎典禮，J-Hope特地快閃泰國現身，典禮上熱情滿滿超吸睛，看起來十分享受現場表演！在PSY表演《THAT THAT》時，還跟著可愛的扭動，PSY也特別和他一起互動，引起超大尖叫！

而典禮上J-Hope與後輩的互動也引來關注。在LE SSERAFIM的忙內恩採走過來打招呼時，J-Hope露出超浮誇表情，瞪大眼睛配上超大微笑，讓網友笑說「新的表情包誕生！」，也有人回覆「這是在路上看到小寶寶的表情呀」，直說兩個人都好可愛～

Sophia@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

廣告
相關新聞
留言/評論
主頁 » 明星 » BTS J-Hope遇上LE SSERAFIM恩採，瞪大眼＋笑容max成搞笑表情包，網：路上看到寶寶的標準表情
© 2023 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手