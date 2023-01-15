BTS J-Hope遇上LE SSERAFIM恩採，瞪大眼＋笑容max成搞笑表情包，網：路上看到寶寶的標準表情

表情包再＋1

BTS成員J-Hope近期代表團體出席不少頒獎典禮，除了在MAMA表演特別舞台，今年更出席韓國《第37屆金唱片獎》，即便BTS即將邁入軍白期，大哥Jin也已率先入伍，但仍然擁有驚人影響力、拿下金唱片大賞，防彈少年團連續六年奪得大獎，再次締造紀錄！



這次代表團體出席金唱片獎典禮，J-Hope特地快閃泰國現身，典禮上熱情滿滿超吸睛，看起來十分享受現場表演！在PSY表演《THAT THAT》時，還跟著可愛的扭動，PSY也特別和他一起互動，引起超大尖叫！



而典禮上J-Hope與後輩的互動也引來關注。在LE SSERAFIM的忙內恩採走過來打招呼時，J-Hope露出超浮誇表情，瞪大眼睛配上超大微笑，讓網友笑說「新的表情包誕生！」，也有人回覆「這是在路上看到小寶寶的表情呀」，直說兩個人都好可愛～



호석이 눈빛이… 완전 아기 보듯이 봄

당연함

은채아기임.. 둘이 12살 차이남.. pic.twitter.com/jEbiHyVfrI — 소와 (@JHtwt_) January 11, 2023

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