宋仲基一年廣告代言費10億，名下不動產近500億！豪買頂級樓房，與IU做鄰居

宋仲基也是韓娛圈的「不動產富豪」。

韓國電視節目《演中PLUS》揭秘了宋仲基的廣告身價和不動產情況，身為韓流一線男神的宋仲基也是個行走的印鈔機。 據悉宋仲基在本國的廣告代言費為一年10億，在中國則身價暴漲，2年代言費高達35億。 他和足球明星孫興慜、世界豆防彈少年團並稱為「品牌評判」三大巨頭，享有超高的號召力和影響力。

2020年，宋仲基在美國夏威夷以27億（韓幣，下同）的價格購入了豪華房產，從公寓中可以飽覽夏威夷的美景，除此之外，此公寓的安保設施完善，有很好的保密性，非常適合用來度假。 而早在2016年，宋仲基就有投資不動產，以100億買下了位於首爾梨泰院的獨棟住宅，並重新施工新建，目前該樓已經漲至了200億。 宋仲基目前居住在位於首爾漢南洞的某小區，這套房子的市價為95億。



而今年剛剛竣工的江南區清潭洞頂級樓盤宋仲基也有入手，豪擲150億買下，此前有報道稱IU也買了同個樓盤的豪宅，兩位大明星成了鄰居。



粗略算一下宋仲基光是不動產資產就高達500億，比炫彬、孫藝真夫婦倆加在一起的房地產總值還高！



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