《黑暗榮耀》：宋慧喬和金恩淑的「Glory」

《黑暗榮耀》（The Glory），是編劇金恩淑和大女主宋慧喬的「榮耀」。

金恩淑，人送外號「金牌編劇」，縱觀她的創作史《巴黎戀人》、《布拉格戀人》、《秘密花園》、《紳士的品格》、《繼承者們》、《太陽的後裔》、《鬼怪》、《陽光先生》等等，部部都是爆款人氣作，堪稱肩負起了韓劇輝煌史的半邊天。 金編劇的筆力也只在前作《The King：永遠的君主》上遭遇滑鐵盧，大結局收視率僅為8.1%。 「痛定思痛」之後，金恩淑打破了入行十多年來固有的「羅曼史」爆款定律，剔除了白馬王子，連嘗試這一關都直接Pass，直接寫起了復仇故事。



想寫復仇，但又不能只寫復仇，要如何點燃觀眾們心中那團熊熊烈火，不能讓大家生出一絲對施暴者的恻隱之心呢？ 金編劇就這樣直接省略掉了關於加害者的敘事，總之觀眾們看到他們登場，開罵就對了！在金編劇的故事里，復仇的設計者是曾經的受害人，她坦然的出現在了施暴者的面前，毫不掩飾自己的復仇之心，開始挖掘霸凌團體每個人的弱點，朴涎鎮（林智妍 飾）想要守護的、全宰寯（朴成勳 飾）想要搶奪的、李蓑羅（金赫拉 飾）想要隱瞞的、崔惠程（車珠英 飾）想要得到的...文同珢（宋慧喬 飾）已經拔出了匕首，如何揮刀將在下半部中展現。 都說三十年河東，三十年河西，曾經的施暴者萬萬沒想到十幾年之後自己也會淪為刀俎上待宰的魚肉。 觀眾們被受害者的復仇而歡呼，祈禱著施暴者的毀滅。

宋慧喬從出道以來雖然拍劇無數，韓媒統計過她大約演過35個人物，但大多都是偏浪漫喜劇的角色。 為數不多的悲劇人設之一就是電影《今天》中的「多惠」，未婚夫因交通事故而死，她始終保持隱忍和克制，最後選擇寬恕了肇事少年。 但在寬恕之前，多惠實則一直深陷是否可以寬恕加害者和走出這一陰影的困局之中，饒恕肇事者就能得到內心的平靜嗎？ 饒恕的本質又是什麼？若饒恕和受害者的痛楚緊密相連，那麼讓他饒恕施害者是否又是一種道德綁架？



《今天》看得人多少有些憋屈，2023年宋慧喬在《黑暗榮耀》中終於拔出了復仇之劍，大有神擋殺神、佛擋殺佛的氣勢。 宋慧喬又一次讓觀眾們見識到了她的演技功底，不只局限於傻白甜人設。 憔悴毫無血色色臉龐、遍體鱗山的瘦弱身軀、沒有太多的面部表情，她臉上雖然笑著，但笑意永遠不達眼底，200%的演繹出了文同珢的傷痛......只要看到她，總能立即點燃觀眾們心中對施暴者的憤怒！



當然一部電視劇的成功來自多方面，配角們的演技也尤為重要，《黑暗榮耀》全然做到了這些，只不過若編劇沒寫出好劇本，挑大樑的女主演技拖後腿，導演和配角們再如何使勁也無法將電視劇帶入佳境。忍不住再誇一句，金恩淑+宋慧喬，這組搭檔讚爆了！！！！

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞