宋仲基一年广告代言费10亿，名下不动产近500亿！豪买顶级楼房，与IU做邻居

宋仲基也是韩娱圈的「不动产富豪」。

韩国电视节目《演中PLUS》揭秘了宋仲基的广告身价和不动产情况，身为韩流一线男神的宋仲基也是个行走的印钞机。 据悉宋仲基在本国的广告代言费为一年10亿，在中国则身价暴涨，2年代言费高达35亿。 他和足球明星孙兴慜、世界豆BTS防弹少年团并称为「品牌评判」三大巨头，享有超高的号召力和影响力。

2020年，宋仲基在美国夏威夷以27亿（韩币，下同）的价格购入了豪华房产，从公寓中可以饱览夏威夷的美景，除此之外，此公寓的安保设施完善，有很好的保密性，非常适合用来度假。 而早在2016年，宋仲基就有投资不动产，以100亿买下了位於首尔梨泰院的独栋住宅，并重新施工新建，目前该楼已经涨至了200亿。 宋仲基目前居住在位於首尔汉南洞的某小区，这套房子的市价为95亿。



而今年刚刚竣工的江南区清潭洞顶级楼盘宋仲基也有入手，豪掷150亿买下，此前有报道称IU也买了同个楼盘的豪宅，两位大明星成了邻居。



粗略算一下宋仲基光是不动产资产就高达500亿，比炫彬、孙艺真夫妇俩加在一起的房地产总值还高！



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