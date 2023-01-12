「慣老闆作風？」Davichi姜珉炅徵員工條件超多卻給最低薪，網挖出豪奢消費惹議！道歉：員工刊錯公告

爭議持續延燒中...

美聲組合Davichi一直以來受到許多關注，成員李海利、姜珉炅兩人以優美聲線唱紅許多韓劇OST，包括《太陽的後裔》、《愛的迫降》等等。除了美妙歌藝，姜珉炅更曾被說是「臉讚始祖」，個性更常被讚活潑可愛，曾捐出YouTube全額收入而獲大讚、在好姊妹李海利婚禮上的真情流露更讓大家感動、好感度直升。



姜珉炅美好的氣質與穿搭常是女孩們追隨的指標，先前宣布開創個人品牌Àvie muah，並在網路上公開徵才，開出條件包括英文流利、大學畢業、3年以上工作經驗，但是卻只給相當於工讀生的薪水，引來強烈罵聲。不只如此，網友更發現姜珉炅先前公開自己的工作室，辦公設備要價不斐，光是辦公桌就要700萬韓元，也曾透露自家住宅光是瓦斯爐就要2700萬韓幣，引起一片嘩然，網友甚至回覆「不如把捐款拿去發薪給員工吧」。



姜珉炅在第一時間跳出來道歉，表示：該則徵才廣告是員工刊登錯誤，先前發布的薪資是針對無經驗者，公司也提供保險、彈性工時、固定月休、員工折扣、及年節禮等等，很抱歉造成大家困擾。不過許多人仍然不買單，表示「把錯推給員工？」、「對她好感下降了．．．」



註：「慣老闆」這一詞是反諷只會剝削員工的老闆。

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