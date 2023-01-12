「惯老板作风？」Davichi姜珉炅徵员工条件超多却给最低薪，网挖出豪奢消费惹议！道歉：员工刊错公告

争议持续延烧中...

美声组合Davichi一直以来受到许多关注，成员李海利、姜珉炅两人以优美声线唱红许多韩剧OST，包括《太阳的后裔》、《爱的迫降》等等。除了美妙歌艺，姜珉炅更曾被说是「脸赞始祖」，个性更常被赞活泼可爱，曾捐出YouTube全额收入而获大赞、在好姊妹李海利婚礼上的真情流露更让大家感动、好感度直升。



姜珉炅美好的气质与穿搭常是女孩们追随的指标，先前宣布开创个人品牌Àvie muah，并在网路上公开徵才，开出条件包括英文流利、大学毕业、3年以上工作经验，但是却只给相当於工读生的薪水，引来强烈骂声。不只如此，网友更发现姜珉炅先前公开自己的工作室，办公设备要价不斐，光是办公桌就要700万韩元，也曾透露自家住宅光是瓦斯炉就要2700万韩币，引起一片哗然，网友甚至回覆「不如把捐款拿去发薪给员工吧」。



姜珉炅在第一时间跳出来道歉，表示：该则徵才广告是员工刊登错误，先前发布的薪资是针对无经验者，公司也提供保险、弹性工时、固定月休、员工折扣、及年节礼等等，很抱歉造成大家困扰。不过许多人仍然不买单，表示「把错推给员工？」、「对她好感下降了．．．」



注：「惯老板」这一词是反讽只会剥削员工的老板。

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