朴恩斌&蔡鍾協有望繼《Stove League》再合作《無人島的Diva》！網友懷念：組長和劉敏鎬選手啊

根據今（12）日《朝鮮日報》報導所稱，蔡鍾協確定要成為「朴恩斌的男人」擔綱新劇《無人島的Diva》男主角。

先前曾有報導《無人島的Diva》以「無人島少女」為主題，講述女主角「徐木夏」（朴恩斌 飾）16歲時為了參加選秀搭船離家出走，卻因風浪漂流到了無人島成了全羅島孤島少女。徐木夏靠著最愛的歌手「尹蘭珠」之歌撐下去，15年後獲救，意外和偶像尹蘭珠展開同居生活。

原本的報導都提到《無人島的Diva》是浪漫喜劇，卻未有男主角的人物設定資訊，而在《朝鮮日報》的報導，蔡鍾協將飾演男主角「寶傑」，和朴恩斌飾演的「木夏」有很深的淵源。

看見朴恩斌與蔡鍾協的組合，你是否覺得很眼熟呢？兩人曾在2019年的熱門戲劇《Stove League》（金牌救援；奇蹟拍檔）合作啊！網友看見兩人將合作的消息，都懷念起當年「Dreams」球隊的「營運組長」和「劉敏鎬選手」呢！



雖然兩人當時是球隊組長與旗下選手的關係，但對戲機會並不多，不過各自都有亮眼表現令觀眾深刻，且都在演出《Stove League》之後，事業平步青雲、戲約紛至沓，成了大勢演員。除了懷念《Stove League》，也有網友稱兩人「畫風很像」，都有酒窩都是可愛的「狗狗相」。



在《朝鮮日報》報導過後，‎《SPOTV NEWS》取得蔡鍾協經紀公司IOK Company說明，表示《無人島的Diva》是「收到邀約的作品之一」，看來還得等劇組正式宣布。

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