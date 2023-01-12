張根碩蓄須挑戰新形象！蟄伏5年以犯罪驚悚劇《誘餌》回歸、搭檔《魷魚遊戲》許城泰，1/27黃Viu同步上架

Coupang Play全新犯罪驚悚劇《誘餌》講述史上最大詐騙案的罪犯在死後8年突然被懷疑是一件兇殺案的嫌疑人，不為人知的秘密即將被一一揭開。 劇情往返於現在與過去兩樁案件，充滿難以預測又令人震驚的展開和反轉，加上多位演員的精湛演出，是Coupang Play精心打造的野心之作。

張根碩在2018年的SBS電視劇《Switch-改變世界》之後時隔5年之久重返小熒幕，在《誘餌》中擔任男主角「具道韓」刑警。 具道韓表面上有著剛剛好的世俗和妥協，但對於殺人案總是全力以赴、異常執著。 調查一樁可疑的殺人案時發現與8年前死亡的詐騙犯有關，開始挖掘背後真相。

最新公開的劇照展現了具道韓在過去和現在截然不同的面貌：從前是事業順遂的企業訴訟專門律師，西裝革履、儀表堂堂; 成為暴力刑警後則變得鬍子拉碴、粗獷有力，十分顛覆張根碩一直以來的形象。



許城泰飾演世上最惡劣詐騙犯「盧相千」，涉案金額高達5兆韓元、受害者數萬名。 他發現可能被戳穿便潛逃至海外，據悉已經死亡。 然而，8年後的可疑殺人案中再次出現他的名字。 金錢在盧相千心中有無以輪比的地位，用他的話說：「人不會做夢，是金錢讓人做夢。」

劇照也透露了盧相千的前後不同模樣：過去的他鬚髮蓬亂、似乎因某件事而感到憤怒和挫折，現在的他衣著整潔、配飾華麗，皺著眉用力擦拭手上的血跡，散發出可怕的氣場，讓人好奇他是如何從普通罪犯變成可怕的大魔頭。



《誘餌》由《Voice》《客：The Guest》《紙房子：韓國篇》的導演金洪善執導，李伊莉雅聯袂主演，預告片公開不到十天已有一百多萬人觀看！這部劇將分成兩部份陸續上架：1月27日起每週公開2集一共6集，第二部份也將在2023上半年公開。香港觀眾可上黃Viu煲劇平台同步追看！



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