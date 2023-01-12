開春最強卡司陣容的韓國電影《幻影》2月3日上映! 朴海秀二度合作影帝薛景求大玩心理戰

今年開春最強卡司陣容的韓國電影《幻影》(Phantom，原名《鬼影戰》) ，由《信徒》導演李海暎執導，電影靈感取材自麥家小說「風聲」，集結《雞不可失》人氣女星LEE HANEE(李荷妮)、《魷魚遊戲》《紙房子：韓國篇》實力派男星朴海秀、《寄生上流》朴素談(朴素丹)及《薄荷糖》影帝薛景求(薛耿求)、《分手的決心》徐現宇(徐賢宇)、《梨泰院CLASS》金東希共同演出。《幻影》將於2月3日上映。

實力派男星朴海秀近年在各式作品中以精湛演技征服觀眾，在亞洲人氣飆漲，這次在電影《幻影》與影帝薛景求第二度合作，兩人在去年諜報動作片《夜叉：浴血諜戰》聯手抓間諜，當時電影還曾來台取景拍攝，這次在動作電影《幻影》中兩人「穿越」到1933年朝鮮京城卻成為宿敵，朴海秀懷疑薛景求就是間諜「幻影」，展開激烈的拷問，不僅綑綁還拿槍威脅，雙方展開心理攻防對決，更互鬥拼個你死我活。不過戲外的兩人感情卻親如兄弟，朴海秀為演出角色，全片日語演出，拍戲期間天天苦練5至6小時，壓力太大還打電話向前輩求救，獲得薛景求的暖心回應，足見兩人的好交情。



朴海秀和影帝薛景求在《夜叉：浴血諜戰》都展現了流暢的中文與日文語言功力，近期朴海秀也在影集《毒梟聖徒》大展流利的英文語言能力，緊接著在新作《鬼影戰》中飾演新任總督警護隊長高原海人，首次出演日本人角色，更挑戰100%全日語演出，為此他下足功夫，每天勤練日語台詞，導演發現他不只背了自己的台詞，連對手的台詞都背了下來，還笑稱他是怪物， 「影帝專業戶」薛景求此次在片中飾演軍人出身的日本警察村山淳次，是精通朝鮮語的菁英，降職後被派遣到總督府內擔任通信科監督官，而朴海秀演出的警護隊長高原海人雖然是仕途順遂的天才，但他對從軍旅時代的競爭者淳次抱有瑜亮情結，兩人不斷猜疑彼此，從心理戰攻防，夾雜著不間斷的質疑與拷問，甚至到最後展開殊死打鬥、槍戰，極致緊繃的激烈對抗關係，成為全片最有張力的「強強對決」。薛景求說：「淳次和海人之間，有著在其他抗日片中看不到的關係，會帶來新的樂趣。」



《幻影》將於2月3日上映。



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