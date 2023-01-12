张根硕蓄须挑战新形象！蛰伏5年以犯罪惊悚剧《诱饵》回归、搭档《鱿鱼游戏》许城泰，1/27黄Viu同步上架

Coupang Play全新犯罪惊悚剧《诱饵》讲述史上最大诈骗案的罪犯在死后8年突然被怀疑是一件凶杀案的嫌疑人，不为人知的秘密即将被一一揭开。 剧情往返於现在与过去两桩案件，充满难以预测又令人震惊的展开和反转，加上多位演员的精湛演出，是Coupang Play精心打造的野心之作。

张根硕在2018年的SBS电视剧《Switch-改变世界》之后时隔5年之久重返小荧幕，在《诱饵》中担任男主角「具道韩」刑警。 具道韩表面上有著刚刚好的世俗和妥协，但对於杀人案总是全力以赴、异常执著。 调查一桩可疑的杀人案时发现与8年前死亡的诈骗犯有关，开始挖掘背后真相。

最新公开的剧照展现了具道韩在过去和现在截然不同的面貌：从前是事业顺遂的企业诉讼专门律师，西装革履、仪表堂堂; 成为暴力刑警后则变得胡子拉碴、粗犷有力，十分颠覆张根硕一直以来的形象。



许城泰饰演世上最恶劣诈骗犯「卢相千」，涉案金额高达5兆韩元、受害者数万名。 他发现可能被戳穿便潜逃至海外，据悉已经死亡。 然而，8年后的可疑杀人案中再次出现他的名字。 金钱在卢相千心中有无以轮比的地位，用他的话说：「人不会做梦，是金钱让人做梦。」

剧照也透露了卢相千的前后不同模样：过去的他须发蓬乱、似乎因某件事而感到愤怒和挫折，现在的他衣著整洁、配饰华丽，皱著眉用力擦拭手上的血迹，散发出可怕的气场，让人好奇他是如何从普通罪犯变成可怕的大魔头。



《诱饵》由《Voice》《客：The Guest》《纸房子：韩国篇》的导演金洪善执导，李伊莉雅联袂主演，预告片公开不到十天已有一百多万人观看！这部剧将分成两部份陆续上架：1月27日起每周公开2集一共6集，第二部份也将在2023上半年公开。香港观众可上黄Viu煲剧平台同步追看！



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