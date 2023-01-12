ENHYPEN成員Jay直播中惹大禍被全韓網狂噴：韓國史太短了，就像短篇小說！其後道歉仍未得到原諒

男團ENHYPEN成員Jay為自己在直播中的言論道歉。

10日晚，Jay和隊友成訓開通直播與粉絲暢聊，途中提及韓國歷史，而Jay的發言被指侮辱韓國史。 直播中，成訓先說道：「以前覺得歷史很無趣，現在韓國史很有趣。」 接著Jay發言稱：「我喜歡世界史，老實說韓國史在上學的時候一定程度上都有學過。」 成訓聽到之後回應：「很有趣啊，因為記錄得很細緻。」 Jay聽完之後表示：「我很喜歡學歷史，韓國史其實從信息量上來看並不是很多。」 成訓反駁他：「信息量很大，都有記載！每一件！」 Jay繼續表達自己的意思，稱：「學習幾周，大致看一看，很快就看完了，有種看短篇小說的感覺，其他國家（的歷史）真的很悠久，我看過很多國家的歷史，真的歷史悠久，很長很長很長，韓國一下子就看完了。」



Jay的這番言論在直播之後掀起熱議，被廣大韓國網民批評是在侮辱韓國歷史。 11日，Jay在WEVERSE上道歉，稱：「直播結束後看到粉絲們的反應，太讓我吃驚了。 不管是什麼原因，對於我讓大家不舒服這點，我真心向大家致歉。 對於韓國史這一重要的主題，我的言論過於主觀了，是我學識不精，這件事情也讓我認識到我還有很多東西需要學習。 我沒從未有看輕令我們引以為傲的歷史的意思，我的言論確實會讓大家那樣去想，是我的錯，對不起。 今後我會謹言慎行，更加努力學習，成為不讓粉絲羞愧的藝人。」

雖然Jay道歉了，但他依舊未能得到韓國民眾的原諒，還被批「道歉文毫無誠意」，相關內容在the qoo網站上引來2000多條評論，眾人表示：「腦袋空空」、「沒好好學過當然不懂啊... 這位恐怕連渤海王是誰都不知道吧，還敢在這兒胡說八道」、「幾個星期就能學會韓國史？」、「管好自己這張嘴」、「無知無理無共情能力」等。



Jay擁有美國和韓國雙重國籍，並在韓國度過了學生時期。

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