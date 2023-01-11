「跑第一是為了找媽媽」《Missing：他們存在過2》路河的故事再度讓人淚流，網友：又美麗又遺憾（EP.7）

療癒溫暖的懸疑奇幻劇《Missing：他們存在過2》，本週播出的第7集小朋友「路河」的故事，再度感動觀眾、讓觀眾淚流滿面。

老張（許峻豪 飾）與金旭（高洙 飾）受姜船長（李姃垠 飾）之託替三工團的孩子們找尋回家的路，讓他們的死亡真相能公諸於世、靈魂得到安息。第6集他們從就從孩子「路河」開始，第7集路河也終於回家了。

老張、金旭與李鐘雅（安昭熙 飾）從路河的畫抽絲剝繭，終於找到了路河可能所在的位置「千重山」，另一邊收到路河爸爸報警的失蹤專案組，也透過各種訊息來到同樣的地方。李鐘雅將重要情報告知白組長後，老張與金旭便放心的前往三工團參加運動會。

先前一直擔心沒辦法跑到第一名的路河，在這場運動會上終於在最後關頭跑到了第一名。而路河為什麼堅持要跑第一呢？因為他要找到媽媽。路河與媽媽曾露宿街頭，路河媽媽卻被不肖精神病院強制帶走，路河怎麼樣也追不上那台載走媽媽的救護車，一個人孤零零的在山裡迷路失足。



路河拚命跑了第一名，彷彿終點有他的媽媽在等他，而他的靈魂也在那刻逐漸消逝。就像過去送走其他人一樣，村民們一面不捨一面為他開心：「走好，路河。」而姜船長那麼說：「8年前孤單來的孩子，今天收到了所有人的掌聲離開了。」



如同劇裡的村民熱淚盈眶，這樣的情節也讓螢幕前的觀眾忍不住湧上情緒落下淚來，Naver TV該片段湧入網友留言：「一部非常好的電視劇～希望孩子們不要再有那麼難過的事情，路河再見ㅜㅜ」「找到屍體、靈魂存村裡消失的時候都會很傷心，但太好了，也淚都流出來了。」「真希望有那麼溫暖的世界，如果疲憊和痛苦的靈魂相聚，得到了愛和安慰的話，也許比較能安息」「跑得快就不會錯過媽媽……路河8年來一直帶著這個想法練習跑步，終於拿到第一名，路河辛苦了，再見。」「今天離開的場面不知為何又美麗又讓人遺憾，流下了眼淚。」



▼YouTube片段



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