《黑暗榮耀》劇情裡的伏筆：精品店員是宋慧喬高中好友，面對面卻不打招呼！

《黑暗榮耀》中這個伏筆，不說透還真不知道！

宋慧喬新劇《黑暗榮耀》在Netflix一上線就引爆收視熱潮，從劇本，到演員演技，再到緊湊劇情，都受到觀眾高度讚賞，尤其是難得以腹黑形象示人的喬妹在戲裡大飆演技，實施暗黑復仇計劃，讓觀眾們看得大呼過癮。



《黑暗榮耀》分上下部播出，前8集結束後就引發各種關於劇情的討論，有一條暗線不知道大家發現了沒有！文同珢（宋慧喬 飾演）和全宰寯（朴成勳 飾）精英的精品店的員工金京蘭（安所要 飾）其實是認識的。 高中時期，文同珢和金京蘭是能夠挽著胳膊親近的好友。 文同珢退學後，她淪為朴涎鎮（林智妍 飾）一夥人的霸凌對象，度過了比地獄還要慘痛的高中生活。 金京蘭和文同珢的友情，似乎也隨著後者退學而結束。



時間一轉來到了成人之後，金京蘭就職於全宰寯的精品店，還是朴涎鎮的助理。 當文同珢來到精品店，昔日好友重逢，兩人並未打招呼，不過金京蘭的表情卻是震驚的，不知道她是否認出了曾經的閨蜜。 觀眾們看到這一幕之後就猜測，兩人為了復仇才故作不認識，金京蘭委身在精品店工作，說不定也是文同珢的安排，畢竟學生時期遭到那樣嚴重的霸凌，如何還能心平氣和地在霸凌者的店裡工作呢。



《黑暗榮耀》下半部8集將在3月開播，金京蘭是否真是文同珢的復仇助力者，她們又有著怎樣的計劃，讓我們一起期待吧。

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