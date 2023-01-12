ENHYPEN成员Jay直播中惹大祸被全韩网狂喷：韩国史太短了，就像短篇小说！其后道歉仍未得到原谅

男团ENHYPEN成员Jay为自己在直播中的言论道歉。

10日晚，Jay和队友成训开通直播与粉丝畅聊，途中提及韩国历史，而Jay的发言被指侮辱韩国史。 直播中，成训先说道：「以前觉得历史很无趣，现在韩国史很有趣。」 接著Jay发言称：「我喜欢世界史，老实说韩国史在上学的时候一定程度上都有学过。」 成训听到之后回应：「很有趣啊，因为记录得很细致。」 Jay听完之后表示：「我很喜欢学历史，韩国史其实从信息量上来看并不是很多。」 成训反驳他：「信息量很大，都有记载！每一件！」 Jay继续表达自己的意思，称：「学习几周，大致看一看，很快就看完了，有种看短篇小说的感觉，其他国家（的历史）真的很悠久，我看过很多国家的历史，真的历史悠久，很长很长很长，韩国一下子就看完了。」



Jay的这番言论在直播之后掀起热议，被广大韩国网民批评是在侮辱韩国历史。 11日，Jay在WEVERSE上道歉，称：「直播结束后看到粉丝们的反应，太让我吃惊了。 不管是什么原因，对於我让大家不舒服这点，我真心向大家致歉。 对於韩国史这一重要的主题，我的言论过於主观了，是我学识不精，这件事情也让我认识到我还有很多东西需要学习。 我没从未有看轻令我们引以为傲的历史的意思，我的言论确实会让大家那样去想，是我的错，对不起。 今后我会谨言慎行，更加努力学习，成为不让粉丝羞愧的艺人。」

虽然Jay道歉了，但他依旧未能得到韩国民众的原谅，还被批「道歉文毫无诚意」，相关内容在the qoo网站上引来2000多条评论，众人表示：「脑袋空空」、「没好好学过当然不懂啊... 这位恐怕连渤海王是谁都不知道吧，还敢在这儿胡说八道」、「几个星期就能学会韩国史？」、「管好自己这张嘴」、「无知无理无共情能力」等。



Jay拥有美国和韩国双重国籍，并在韩国度过了学生时期。

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