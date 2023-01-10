车瑞元& B1A4孔灿BL剧《非意图的恋爱谈》已出多款海报，首款推出就大受好评：真人版漫画！

男团B1A4成员、主演《致我的名字》的孔灿，将与主演《第二任丈夫》的车瑞元携手BL剧《非意图的恋爱谈》，在播出前已推出4款海报吊足观众胃口。

《非意图的恋爱谈》（비의도적 연애담，又译非故意恋爱谈、意外的恋爱史）改编自菲比（피비音译）创作之同名漫画，以「因故意而展开，但恋爱不故意的！」为开端，剧情叙述以谎言开始的关系发展出了真实的爱情。



车瑞元（车叙元）饰演被世界删除般消失的天才陶艺家「尹泰俊」，孔灿饰演大企业总务科职员「池元英」，为了复职须得到公司会长最喜爱的艺术家尹泰俊之心。而编导皆拥有BL剧制作经验，编剧为《在你视线停留的地方》申智安，导演为《Peach Of Time》张义顺。



《非意图的恋爱谈》去年6月公布两位主演人选，12月释出首张海报，一释出便吸引不少网友讨论，讨论两人「颜值很高」、「视觉效果就达90%完成度」、「根本真人版漫画」（‎讨论来源‎），「漫撕」程度最受好评与关注，尤其是车瑞元扮演的尹泰俊。



随著第2张、第3张、第4张海报推出……观众的期待度似乎只增不减，官方甚至率先推出了月历和日记本，将一部分收益作为公益。



目前仅知《非意图的恋爱谈》预计在今年上半年与观众见面，网友都在询问播出平台呢！不晓得届时会花落谁家。

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