《還魂：光與影》售後比劇更好嗑♥李宰旭送咖啡車給高允貞「可愛又漂亮的妳，性格也是最棒」

由李宰旭、高允貞主演的《還魂：光與影》在8日播出大結局。
高允貞通過IG上傳多張拍攝花絮照，並寫下：「第一次見到《還魂》的劇本是在2021年。看著落壽穿梭在敬天大湖上，在大湖國飛來飛去的的面，心動的記憶歷歷在目，但這麼快就結束了，真的非常遺憾。《還魂》是一生難忘的作品，作爲復妍/落壽/趙縈，是值得感謝的時間。」
她還表示通過《還魂》學到很多珍貴的東西，個人也成長一些。能夠得到很多人的喜愛真的很幸福，能夠和導演、作家、所有優秀的工作人員、演員們一起拍社《還魂》，感到非常榮幸和幸福。
照片中還有一張是在拍攝最後一天，高允貞收到李宰旭送的咖啡車認證照。而李宰旭也回覆這貼文：「謝謝復妍/落壽/趙縈，我很幸福。拍攝很辛苦吧？還對我這麼好...可愛又漂亮的妳...性格真的是...最棒，還有請多多關注《Moving》。」（《Moving》是高允貞的新劇，除了送了咖啡車外，還幫忙宣傳作品啊 XD）
兩人的互動讓不少劇迷留言：「快點給我二搭」、「都好可愛啊！兩人性格感覺都很好相處」、「售後比電視劇更好嗑」、「真的太有CP感了」、「希望可以一起拍個現代劇」、「《還魂：光與影》CP很捨不得結束啊」等等。
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