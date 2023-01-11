《黑暗榮耀》車珠英劇裡是「白癡美空姐」...劇外其實是學霸+劇拋臉！

Netflix新韓劇《黑暗榮耀》一經上線就引爆火熱收視率， 今天就帶大家認識一下貌美如花卻虛榮、欺軟怕硬的空姐「崔惠貞」。

《黑暗榮耀》堪稱演技派的集結，從主演到配角，乃至高中時期的青年演員，每一位都演技在線，他們紮實的演技讓觀眾們深深入戲，其中成年後當上空姐的崔惠貞憑藉姣好的容顏、單純又虛榮的形象吸引了廣大劇迷的關注。 而她的扮演者就是車珠英。



崔惠貞是欺負女主角文東垠（宋慧喬 飾）的霸凌小團體中的一人，一直都是校暴主導者朴涏鎮（林智妍 飾）的跟班，成年後成為了一名空姐，一心想著如何嫁入富裕家庭，某一天她發現自己未來的婆婆竟然和文東垠是忘年交。 崔惠貞時而霸道、時而懦弱、時而虛偽、時而放縱、時而欺軟怕硬，卻又懂得利用自己的姿色往上爬，紮實演技驚豔了所有觀眾，備受好評。



雖然《黑暗榮耀》中車珠英飾演的崔惠貞是個徹頭徹尾的「白癡美人」，但現實生活中她可是不折不扣的學霸。 韓網爆料1990年出生的車珠英畢業於美國知名的猶他大學經營系，這是一所以研究為主的州立大學，也是美國西部歷史最悠久的高等學府之一。 畢業於該校的車珠英稱得上是語言天才，會說韓語、英語、中文和日語4種語言，其實即使不當演員，光憑她的學歷和語言天賦也必定就職於大企業。

非科班出生的車珠英憑藉著對表演的熱愛入行娛樂圈，出道作就是熱門韓劇《奶酪陷阱》，當時她扮演的是喜歡男主劉正（朴海鎮 飾）的經營係女神「南珠妍」，除去喜歡女主的橋段，女神+學霸人設可以說她是本色出演了。接著車珠英又陸續出演了《月桂樹西裝店的紳士們》、《油膩的Melo》、《再次我的人生》等，每一次亮相都是全新人設，角色類型不重複，讓觀眾看到了她演技的多樣性。



這次車珠英憑藉「白癡美」崔惠貞再次給觀眾留下了深刻的印象，人美演技好還高學歷的她，希望她今後的演技之路越走越順。

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