真實歷史事件改編電影《HERO》韓國上映後口碑沸騰！宮女金高銀變身獨立情報軍1月13日上映

改編自真實歷史事件的《HERO》，敘述韓國烈士安重根為爭取韓國獨立，在暗殺侵略韓國的元凶伊藤博文後，喚醒韓國人民獨立自主意識的熱血故事！《HERO》的演員們以真摯的演技帶出這段可歌可泣的歷史，令許多韓國觀眾都忍不住淚灑影廳，《HERO》也將於本週五1月13日在臺上映！

《HERO》改編自韓國烈士安重根的真實故事。1905年，大韓帝國被迫和大日本帝國簽訂《乙巳條約》（又稱《第二次日韓協約》），此條約規定由日本政府掌握大韓帝國的外交權、在大韓帝國設置統監府等，並特別標示韓國正式成為日本的保護國（實質上即為殖民地）。1907年，日本迫使高宗退位，還強迫韓國簽訂《丁未條約》（又稱《第三次韓日協約》），這讓韓國的內政完全落入日本政府手中，內容包含解散大韓帝國軍，並讓韓國本身喪失司法權與警察權。仕紳出身的安重根，在積極參與教育救國、國債報償運動後，面對侵略元凶伊藤博文變本加厲的侵韓手段仍束手無策，後來他決定前往俄羅斯謀求救國之計，和有志之士一同組織建立義兵隊。



1909年10月26日，一直等著這天到來的安重根，對抵達哈爾濱站的伊藤博文毫不猶豫地扣下扳機，讓伊藤博文當場死亡。在現場遭逮捕的安重根，後來不是以戰俘的罪名、而是以殺人罪站上日本法庭，他在法官、檢察官、律師都是日本人的情況下，列舉了伊藤博文的15條罪狀，包含殺死明成皇后、廢黜高宗皇帝、強迫韓國簽訂不平等條約、屠殺無辜的韓國人、搶奪韓國政府權力、解散韓國軍隊等。最後安重根在1910年被判處死刑，殉國後的安重根遺體被日本政府埋葬在不為人知的地方，至今仍下落不明，直到現在其遺骨仍無法回到他已獨立的祖國。



在《HERO》中飾演情報員的金高銀，為這個角色費盡苦心，她也提到同是「韓藝綜演技系10學級」（韓國藝術綜合大學）出身的金聖哲與李相二對她的幫助，金高銀表示：「在我準備《HERO》時，我對忙碌的他們提出請求：『我可以配合你們的時間，拜託請幫我看一下我的演技吧！』我哭著央求他們，非常擔心自己接下來該如何是好。」金高銀透露後來當她在金聖哲、李相二面前唱歌演戲時，忍不住哭了起來，甚至還被他們倆斥責說：「妳是怎麼回事？怎麼退步這麼多？」金高銀當下坦言自己忘記該如何發聲，還癱坐在地上哭著請他們倆指導自己。金高銀也藉此向受盡她折磨的兩位同學表示感謝，她說：「若沒有他們兩位，我可能無法克服困難，所以非常感謝他們！」在《HERO》上映後，金聖哲和李相二還對金高銀說：「在妳那樣哭鬧後，電影終於上映了，一定要去看看妳表現得怎麼樣！」



《HERO》是李玹雨在服役期間決定參演，並於退伍後所拍攝的首部作品。李玹雨表示：「在即將退伍前透過部隊收到邀約，當初還想著這是怎麼回事，而且還聽說是尹齊均導演的作品，讓我心想是不是自己太累了在做夢！」李玹雨坦言在軍隊時原本很擔心自己無法再回到演藝圈演戲，所以光是能收到邀約就讓他十分感激。李玹雨還透露，以一般軍人的身分可能無法擁有如獨立軍般熾熱的心，但在服役時感受到了平時從未有過的情緒，他說：「那時候還在軍隊中時，有時會心想飾演獨立軍老么可能就是這種感覺，當兵的珍貴經驗對我很有幫助，我覺得很棒！」獨立血淚史詩鉅作《HERO》本週五1月13日在臺上映！



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