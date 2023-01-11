《黑暗荣耀》车珠英剧里是「白痴美空姐」...剧外其实是学霸+剧抛脸！

Netflix新韩剧《黑暗荣耀》一经上线就引爆火热收视率， 今天就带大家认识一下貌美如花却虚荣、欺软怕硬的空姐「崔惠贞」。

《黑暗荣耀》堪称演技派的集结，从主演到配角，乃至高中时期的青年演员，每一位都演技在线，他们扎实的演技让观众们深深入戏，其中成年后当上空姐的崔惠贞凭藉姣好的容颜、单纯又虚荣的形象吸引了广大剧迷的关注。 而她的扮演者就是车珠英。



崔惠贞是欺负女主角文东垠（宋慧乔 饰）的霸凌小团体中的一人，一直都是校暴主导者朴涏镇（林智妍 饰）的跟班，成年后成为了一名空姐，一心想著如何嫁入富裕家庭，某一天她发现自己未来的婆婆竟然和文东垠是忘年交。 崔惠贞时而霸道、时而懦弱、时而虚伪、时而放纵、时而欺软怕硬，却又懂得利用自己的姿色往上爬，扎实演技惊艳了所有观众，备受好评。



虽然《黑暗荣耀》中车珠英饰演的崔惠贞是个彻头彻尾的「白痴美人」，但现实生活中她可是不折不扣的学霸。 韩网爆料1990年出生的车珠英毕业於美国知名的犹他大学经营系，这是一所以研究为主的州立大学，也是美国西部历史最悠久的高等学府之一。 毕业於该校的车珠英称得上是语言天才，会说韩语、英语、中文和日语4种语言，其实即使不当演员，光凭她的学历和语言天赋也必定就职於大企业。

非科班出生的车珠英凭藉著对表演的热爱入行娱乐圈，出道作就是热门韩剧《奶酪陷阱》，当时她扮演的是喜欢男主刘正（朴海镇 饰）的经营系女神「南珠妍」，除去喜欢女主的桥段，女神+学霸人设可以说她是本色出演了。接著车珠英又陆续出演了《月桂树西装店的绅士们》、《油腻的Melo》、《再次我的人生》等，每一次亮相都是全新人设，角色类型不重复，让观众看到了她演技的多样性。



这次车珠英凭藉「白痴美」崔惠贞再次给观众留下了深刻的印象，人美演技好还高学历的她，希望她今后的演技之路越走越顺。

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