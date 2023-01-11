同時出現在《黑暗榮耀》與《財閥家的小兒子》中的演員是他〜演員姜吉宇的特別存在感

2022年底受到許多觀眾們高度討論的兩部電視劇作品JTBC《財閥家的小兒子》以及Netflix的《黑暗榮耀》，除了主角宋仲基與宋慧喬過往的感情及婚變至今，兩人各自的發展始終備受矚目，而有一位演員同時參與了這兩部作品的演出，大家發現了嗎？

《黑暗榮耀》描述在學生時期遭受校園暴力而留下滿身傷痕的文同珢（宋慧喬飾），賭上自己的一生而展開縝密的復仇計畫。自12月30日公開後話題持續攀升，善惡的最終結局也相當令觀眾們期待。而在文同珢對惡霸五人幫復仇之前，還有一位當時冷眼看待她被霸凌，甚至還爆打她的師長，也是她的復仇目標。



在《黑暗榮耀》中飾演文同珢憎恨的班主任兒子，也是文同珢的學長，由演員姜吉宇飾演，一心想成為公務員，在發現父親過往曾是校園霸凌旁觀者後，擔心傳言將不利於自己的未來發展，而刻意引起父親氣喘發作身亡，姜吉宇冷眼看著掙扎中的父親，演技令人不寒而慄。當然文同珢刻意接近學長，讓他走進自己所設的局，手上不沾血卻達到了復仇的目的。



而在《財閥家的小兒子》其實姜吉宇也飾演了很特別的角色，也就是二兒子趙漢哲身邊的軍師白常務。對於投資沒有太多獨特想法的趙漢哲，時常需要聽取分析師兼算命師的白常務的意見，不過最後白常務也被發現大量挪用公款而退場。演員姜吉宇大多演出獨立電影作品，最近才開始挑戰小螢幕演出，不過接連演出《黑暗榮耀》與《財閥家的小兒子》兩部高人氣作品，也令大家對他印象深刻。



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