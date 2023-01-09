車勝元＋金宣虎＋金剛于與《魔女》導演朴勳政合作新動作電影《暴君》

《魔女》導演朴勳政擁有許多知名作品，如《闇黑新世界》、《V.I.P.》、《魔女》、《魔女2：另一個她》、《樂園之夜》等等，而尚未上映的還有去年前往泰國拍攝的《悲傷熱帶》，而今日再度確定將推出新作品《暴君》已開拍，同樣由《悲傷熱帶》中的主演金宣虎與金剛于擔綱演出，更有《樂園之夜》曾合作過的車勝元。

電影《暴君》的劇情描述「暴君計畫」的最終樣本在運送的途中出現了意外事故，樣本也因此消失，而各方人馬也因為這事件而有著各自不同的目的聚集在一起，並相互追逐著的故事。由車勝元、金宣虎以及金剛于共同演出。





透過電影《信徒》、《樂園之夜》、《天坑》等等各種不同題材，更有電視劇作品《我們的藍調時光》，戲路寬廣的車勝元深受許多觀眾們的喜愛，本次他將在新電影《暴君》中飾演一位負責除去與「暴君計畫」相關的勢力，而執行任務的前任要員林尚，是一個不可替代的關鍵人物。



而在話劇舞台上相當活躍，也在電視劇《抓住幽靈》、《我的神鬼搭檔》以及《Start Up：我的新創時代》與《海岸村恰恰恰》獲得了高人氣的演員金宣虎，他在《暴君》中將飾演一位雖然隸屬於國家機關但卻是非正式營運著「暴君計畫」的崔局長，預告著金宣虎將帶來與他先前的戲路有著180度大轉變的另一面演出。

另外以《迴憶》、《鬼門》、《消屍的夜晚》等許多懸疑劇情與觀眾們見面的演員金剛于，令大家留下深刻的印象，也曾演出過電視劇《孔雀都市》等，本次他將在《暴君》中飾演一位隸屬於情報機關，任務是為了摧毀「暴君計畫」最終樣本的Paul。



這三位演技派演員也都紛紛表示透過電影《暴君》即將展現不一樣的自己，相當榮幸能夠再度與朴勳政導演合作，也會竭盡全力演出。

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