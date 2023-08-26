沒關係，做回自己就好！吳振碩x韓基燦領銜主演，《我們的歌》8月31日香港同步上映！

《我們的歌》將於8月31日在香港緊貼韓國同步上映！

《我們的歌》由吳成洙導演掌鏡，憑藉《神聖的偶像》中「AX」的老么「吳政新」而大受歡迎的吳振碩與《在你視線停留的地方》「韓泰周」的扮演者韓基燦搭檔主演，晴明（韓燦基 飾）與約瑟（吳振碩 飾）來自兩個不同背景的世界，他們有一個共通點是同樣熱愛音樂。 約瑟性格樂天，而晴明與他著名音樂家爸爸的關係甚差，因著誤會而碰在一起晴明的與約瑟，由敵對的關係而成為好朋友，才剛開始的友誼... 除此之外還有《瘋狗》柳和榮、《軍檢察官多伯曼》柳惠仁加盟，多位明星集結，117分鐘裡演繹「無論何時，與你一同度過，就是最閃耀的一天」的故事。



早前導演攜兩位主角亮相了第19屆堤川國際音樂電影節，《我們的歌》在官方競賽環節中上映。



《我們的歌》Our Song

主演:吳振碩《神聖的偶像》，韓基燦《在你視線停留的地方》，柳和榮《瘋狗》，柳惠仁《軍檢察官多伯曼》

導演：吳成洙

萬基娛樂 榮譽發行

級數: IIA | 片長：117分鐘 | 韓語對白、中英文字幕

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