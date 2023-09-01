《我們的歌曲》導演吳成洙&主演吳振碩及韓基燦訪問：希望大家溫暖幸福

《我們的歌》是講述晴明(韓基燦飾)與性格樂天的約瑟(吳振碩飾)來自兩個不同的背景世界，不打不相識到成為好朋友的故事，可世事豈能盡如人意...

被問到首次主演電影的感受，吳振碩坦承簡直開心到飛起，可是拍攝《我們的歌》真的不簡單，他說是為了準備拍攝電影才初次學習彈結他，吳振碩表示他為了成為約瑟，他真的付出了很多努力，亦多得《我們的歌》這部作品，令他也成長了不少。吳振碩平時會通過看動漫、電影，或者看電視劇去減壓，他透露最近愛上了看紀錄片，能夠在短時間中了解一個人的一生，而且中可以得到很多領悟。

韓基燦於2019年21歲時參加韓國Mnet選秀節目《PRODUCE X 101》，其後簽約經理人公司，與ASTRO是同門師兄弟。很快地在2020年5月韓國推出的首部BL劇《在你視線停留的地方》正式出道，劇集大受歡迎，成功替韓國BL劇開了成功的第一響砲。現年24歲的韓基燦首次擔任電影《我們的歌》男主角，從看到選角的劇本開始，他已經很希望可以參與的演出，所以聽到被選中時，除了非常開心之外，他也立時開始準備，比起困難的部分，令他更加花心思的是因為他的角色很擅長結他和鋼琴，因此他馬上找了一間練習室，吃、住都在那練習室，整天都在練習，看來真的一位很認真的演員啊。被問到平時如何減壓，表示很喜歡聽歌，而很多朋友都知道他喜歡畫畫，所以有時電影將要完成或拍攝結束之後，他偶然會一邊畫畫，一邊整理思緒。好浪漫帥氣的年輕人啊。

談到與角色的相似度，韓基燦表示能夠遇到並扮演自己一直想扮演的角色，是一件非常幸運的事情。“晴明”就是他夢寐以求的角色，所以當他得到這個角色時，感覺就像是在做夢一樣。從字面意義上來說，「晴明」有著清澈、明亮、乾淨、鮮明等美好的意義，韓基燦說真的很喜歡它。他認為“晴明”和本身之間最明顯的區別在於音樂天賦。因此，韓基燦非常努力彌補這個差距，希望能夠在大家心目中留下深刻的印象。外在條件來說“晴明”是在一個條件很好的家庭成長的角色，就算韓基燦本身沒到那個程度，也算是在優秀的父母養育下成長的，所以在外在條件方面，現實的韓基燦跟角色有點相似，還有角色為了幸福而做音樂，韓基燦也為了幸福而成為演員，這方面也跟角色蠻相似的。

被問到為何選擇吳振碩和韓基燦演出《我們的歌》，吳成洙導演表示他構思這角色時，約瑟是個非常單純，只要有音樂就會覺得幸福的很純真的少年，因為覺得吳振碩有這樣的形象，所以我選擇了他飾演約瑟。至於晴明這個角色呢，因為是在有錢人家裡、富有的環境下長大，長得帥，看起來非常高級的外表，有點傲慢，韓基燦演員有著那樣子的外表（哈哈），最重要的是，在試鏡時韓基燦展現了十足的熱情，因此令我決定揀選他演出。

《我們的歌》對比了兩位同是20多歲的年輕人，身無分文獨自面對世界的約瑟和擁有世界一切卻從未覺得幸福的晴明。儘管他們在完全不同的環境中過著完全不同的生活，導演表示他想表達的是我們生活中真正的幸福快樂來自友誼，他倆通過「音樂」成為朋友的友誼。導演吳成洙希望大家看完電影能找到「不富有但足夠」的幸福。

被問到希望觀眾看完電影有甚麼得着時，吳振碩希望每個人都有機會可以重新思考一下幸福的價值觀！韓基燦表示希望大家在看電影的兩個小時裏感受到溫暖，他很努力地演出，希望觀眾能夠喜歡這部電影。就像《我們的歌》的歌詞一樣，『大家現在充分美麗溫暖，即使是在非常艱難的瞬間，周圍也一定會有爲我們着想、關心我們的人。疲憊的時候偶爾會有一首溫暖的歌曲來觸動我們的心靈，希望每當那時您都能在晴的天空裡，找到星星得到的安慰。』

吳振碩和韓基燦兩人不約而同均表示很想到香港，有機會一定親自來港答謝觀眾的支持，想去香港品嘗美食;韓基燦很想去參觀一下香港的地標、美術館和展覽，還有他想感受一下香港地道的氛圍。希望很快能夠在香港跟他倆見面！

《我們的歌》於8月31日 開始在各大戲院上映！

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