高雅羅確定簽約King Kong by STARSHIP娛樂！與「七封」柳演錫、「Black」宋承憲成為同門～

今日（9日）STARSHIP娛樂表示：「高雅羅與演員Label King Kong by STARSHIP娛樂成爲一家人。」

高雅羅以穩定的演技和娃娃般的外貌從出道開始就受到大眾的喜愛。出演過掀起綜合症級人氣的《請回答1994》、《你們被包圍了》、《Black》和《漢摩拉比小姐》等作品，都展現不可替代的存在感。



高雅羅與曾經合作過《請回答1994》「七封」柳演錫和《Black》「Black」宋承憲同公司啦！在近日，爲了紀念播出10週年，申元浩導演、主演們相聚在一起，高雅羅和柳演錫都有出席，展現深厚的交情誼。



King Kong by STARSHIP娛樂旗下演員有：金汎、柳演錫、李棟旭、李光洙、宋承憲、柳惠英、蔡秀彬、申承浩、孫宇賢、千英敏、林秀晶、李伊利雅、全昭旻、趙胤熙等。之前幾位演員也一起出演《出差十五夜》，他們有趣又搞笑的互動，也圈了不少粉絲。



代表李鎮成（音，이진성）表示：「高雅羅不僅對演技充滿熱情，還具備多才多藝的魅力，是一位優秀的演員。今後，作爲堅實的夥伴和合作夥伴，King Kong by STARSHIP娛樂將與高雅羅一起，爲能夠盡情發揮自己的才能而毫不吝惜地給予支持。」期待她之後的新作品啦～

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