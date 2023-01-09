高雅罗确定签约King Kong by STARSHIP娱乐！与「七封」柳演锡、「Black」宋承宪成为同门～

今日（9日）STARSHIP娱乐表示：「高雅罗与演员Label King Kong by STARSHIP娱乐成爲一家人。」

高雅罗以稳定的演技和娃娃般的外貌从出道开始就受到大众的喜爱。出演过掀起综合症级人气的《请回答1994》、《你们被包围了》、《Black》和《汉摩拉比小姐》等作品，都展现不可替代的存在感。



高雅罗与曾经合作过《请回答1994》「七封」柳演锡和《Black》「Black」宋承宪同公司啦！在近日，爲了纪念播出10周年，申元浩导演、主演们相聚在一起，高雅罗和柳演锡都有出席，展现深厚的交情谊。



King Kong by STARSHIP娱乐旗下演员有：金泛、柳演锡、李栋旭、李光洙、宋承宪、柳惠英、蔡秀彬、申承浩、孙宇贤、千英敏、林秀晶、李伊利雅、全昭旻、赵胤熙等。之前几位演员也一起出演《出差十五夜》，他们有趣又搞笑的互动，也圈了不少粉丝。



代表李镇成（音，이진성）表示：「高雅罗不仅对演技充满热情，还具备多才多艺的魅力，是一位优秀的演员。今后，作爲坚实的伙伴和合作伙伴，King Kong by STARSHIP娱乐将与高雅罗一起，爲能够尽情发挥自己的才能而毫不吝惜地给予支持。」期待她之后的新作品啦～

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