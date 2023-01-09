找出哪裡不一樣挑戰！！《Island》金南佶的神秘氣息《換乘戀愛2》賢圭和海恩約會出現神秘訪客～

找出哪裡不一樣挑戰！！《Island》金南佶的神秘氣息《換乘戀愛2》賢圭和海恩約會出現神秘訪客～

韓劇   2023年1月9日   星期一08:00   MiJimin  

（封面圖源：IG@tving.official）

一早就來動動腦&眼，清醒一下吧！XD（你覺得難度高嗎？）

週一一早總是讓人有點半夢半醒，不如試試看活動一下腦子和眼睛，找出兩張圖裡面有哪邊不一樣吧！也可以分享給你身邊的朋友玩看看喔～。

人氣影音串流平台 TVING 推出的最新抽獎活動中，特製了四張圖片與追蹤者們互動，相信大家都有玩過「找出不同之處」的類似遊戲吧！以下這些畫面難度有高有低，約有4~5個不同之處，來測試一下自己的能耐吧。

▼第一張：５個不同之處
（圖源：IG@tving.official）

▼第二張：４個不同之處
（圖源：IG@tving.official）

▼第三張：４個不同之處
（圖源：IG@tving.official）

▼第四張：４個不同之處
（圖源：IG@tving.official）

哪一張圖難到你了呢？大家都找到正確答案了嗎？正解請往下拉！

▼第一張：
（圖源：IG@tving.official）

▼第二張：
（圖源：IG@tving.official）

▼第三張：
（圖源：IG@tving.official）

▼第四張：這張我找最久了～～～
（圖源：IG@tving.official）

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